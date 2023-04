Bí mật về khẩu súng và xe máy nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng sử dụng

(VTC News) -

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nghi phạm dùng súng, roi điện cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại ngân hàng và camera trong khu vực để truy tìm manh mối kẻ gây án.

Theo hình ảnh camera hiện trường, lời khai của nhân viên ngân hàng, nghi phạm mặc áo màu đen có mũ trùm đầu, mặc quần Jean xanh và sử dụng xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám đen, BKS 43F1-478.XX.

Xe máy Cao sử dụng khi gây án.

Cũng theo khai nhận của nhân viên ngân hàng thì nghi phạm cầm súng, roi điện khống chế nhân viên ngân hàng, cướp tiền rồi ra xe tẩu thoát.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định được chiếc xe Yamaha Nozza Grande BKS 43F1-478.XX đang nằm trong một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ thông tin thu thập được, lực lượng công an xác định biển kiểm soát xe tên cướp sử dụng là biển số giả, được gắn vào chiếc xe có màu sắc, kiểu dáng với chiếc xe đang nằm trong tiệm cầm đồ.

Tiếp tục truy xét theo nhiều hướng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ bộ áo quần và khẩu súng nhựa tại ven đường ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đối chiếu, phân tích dữ liệu, dấu vết, hình ảnh thu thập được từ hiện trường và camera, lực lượng công an nhận định nhiều khả năng đây là trang phục, phương tiện nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ cướp.

Từ những manh mối, vật chứng thu thập được, lực lượng công an phân tích, sàng lọc, dần khoanh vùng và đến chiều 21/4 thì xác định nghi phạm là Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Tiếp tục truy xét, cơ quan công an xác định được Cao đang tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Lê Phú Cao bị bắt giữ.

Đêm 21/4, khi Cao đang ở trong phòng trọ thì bị lực lượng công an Đà Nẵng ập vào khống chế, bắt giữ và khám xét.

Ngay trong đêm, Cao bị đưa về cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Cao thừa nhận thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Về chiếc xe và biển kiểm soát, Cao khai đã sử dụng thủ thuật để chỉnh các chữ số nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Cơ quan công an đang đấu tranh, xác định khẩu súng thu giữ được có phải do Cao sử dụng và bỏ lại ven đường trong quá trình chạy trốn.

Về số tiền cướp được, Cao cũng khai nhận nơi cất giấu và cơ quan công an đã thu giữ được 590 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 20/4, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Tại đây, thanh niên này uy hiếp nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền. Quá bất ngờ và hoảng sợ, nhân viên ngân hàng phải thực hiện theo yêu cầu của tên cướp.

Số tiền Cao cướp tại chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp bỏ vào bao ni lông rồi chạy ra ngoài, lên xe máy phóng chạy khỏi hiện trường.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ cướp, ngân hàng có 6 nhân viên làm việc, gồm cả bảo vệ.

THƯ BÌNH