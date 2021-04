Bí mật cát-xê sao Hàn: Song Hye Kyo 'trên cơ' cả nam thần Lee Min Ho

Từ lâu, thu nhập của các ngôi sao vẫn luôn là chủ đề nóng được cư dân mạng đem ra bàn luận rôm rả. Gần đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun chia sẻ rằng cô vẫn đang sống bằng tiền thù lao được trả cho vai chính trong Vườn Sao Băng suốt 10 năm qua. Nhiều người không khỏi thắc mắc, liệu số tiền người nổi tiếng kiếm được cho một tập phim có thể lên tới bao nhiêu.

Dưới đây là danh sách những diễn viên Hàn Quốc được trả thù lao cao ngất ngưởng.

Lee Min Ho - 1,4 tỷ đồng

Dù Quân Vương Bất Diệt không thành công ở mặt rating nhưng Lee Min Ho vẫn được trả khoảng 70 triệu won (tương đương 1,4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Như vậy, nam diễn viên có thể nhận được thù lao hơn 22 tỷ đồng sau khi 16 tập phim kết thúc.

Suzy - 1,6 tỷ đồng

Tuy bị xem là “bình hoa di động”, thế nhưng Suzy cũng có mức cát-xê “cực đỉnh”. Từ vai chính của bộ phim While You Were Sleeping vào năm 2017, nữ idol nhận được mức thù lao khoảng 80 triệu won (tương đương 1,6 tỷ đồng) cho mỗi tập phát sóng.

Song Hye Kyo - trên 1,9 tỷ đồng

Song Hye Kyo là diễn viên nữ nằm trong top diễn viên được trả lương cao khi đóng phim truyền hình. Theo nhiều nguồn tin, sau thành công từ bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo nhận được cát-xê không dưới 1,9 tỷ đồng/tập.

Lee Jong Suk - 2,4 tỷ đồng

Tham gia bộ phim truyền hình While You Were Sleeping trước khi nhập ngũ, Lee Jong Suk đã nhận được 120 triệu won (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho một tập phim. Vắng bóng trong 2 năm, Lee Jong Suk vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng khán giả. Sắp tới, nam diễn viên sẽ góp mặt trong 2 bom tấn điện ảnh là Decibel và The Witch 2. Dù chưa có ý định quay lại mảng truyền hình nhưng nhiều người tin rằng cát-xê của nam diễn viên sau khi xuất ngũ còn cao hơn nữa.

Lee Seung Gi - 2,6 tỷ đồng

Năm 2019, Lee Seung Gi trở lại với Vagabond, bom tấn truyền hình được đầu tư "khủng". Nhiều nguồn tin cho biết nam diễn viên đã nhận được mức cát-xê khoảng 130 triệu won (tương đương 2,6 tỷ đồng) cho mỗi tập của bộ phim của đài Netflix.

Hyun Bin - 3 tỷ đồng

Truyền thông tiết lộ rằng Hyun Bin có thể nhận được khoảng 150 triệu won (khoảng 3 tỷ đồng) cho mỗi tập phát sóng của Crash Landing On You. Hiện tại, Hyun Bin vẫn nằm trong top những nam diễn viên có mức cát-xê cao ngất ngưởng tại Hàn.

Kim Soo-hyun - 3,8 tỷ

Với bộ phim đánh dấu sự trở lại Điên thì có sao, “cụ giáo" Kim Soo Hyun nhận được rất nhiều lời khen. Bộ phim đã giúp Kim Soo Hyun đứng trong danh sách nam diễn viên Hàn Quốc nhận thù lao cao nhất ở thời điểm đó. Được biết, mỗi tập phim của Kim Soo Hyun có giá 190 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng).

Lee Byung Hun - 4 tỷ đồng

Mr. Sunshine là một bộ phim truyền hình “bom tấn” với kinh phí sản xuất rất khủng. Vì thế, mức cát-xê dành cho nam chính Lee Byung Hun cũng không phải dạng vừa. Theo đó, nam diễn viên Mr. Sunshine đã nhận được 200 triệu won (khoảng 4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Kết thúc 24 tập, Lee Byung Hun bỏ túi ít nhất 4,8 tỷ won (khoảng 96 tỷ đồng).

Bae Yong Joon - 4,8 tỷ đồng

Theo báo chí Hàn Quốc, Bae Yong Joon chính là diễn viên có mức cát-xê cao nhất tính từ năm 2001 đến nay. Bộ phim The Legend được sản xuất vào năm 2006, nhưng mức thù lao của Bae Yong Joon vẫn cao ngất ngưởng so với nhiều diễn viên nam đình đám hiện tại. Theo đó với mỗi tập phim, anh nhận được 250 triệu won (tương đương 4,8 tỷ đồng vào thời điểm đó).