Bị kiểm tra vi phạm, nam thanh niên hùng hổ tấn công CSGT

(VTC News) -

Clip: Lê Hoàng Sơn dùng côn nhị khúc tấn công CSGT ở Hải Phòng. (Nguồn: fanpage H.P)

Chiều 20/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bàn giao nam thanh niên sử dụng côn nhị khúc tấn công lực lượng CSGT sau vi phạm cho Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) để hoàn thiện hồ sơ, khởi tố bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nam thanh niên này được xác định là Lê Hoàng Sơn (SN 1987, trú tại số 37 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng). Tại cơ quan Công an, kiểm tra nồng độ cồn của Sơn cho kết quả 0,054mg/l khí thở.

Nam thanh niên sử dụng côn nhị khúc tấn công CSGT.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại đường 353, tổ công tác Đội CSGT số 2 phát hiện nam thanh niên đi xe máy theo hướng từ Cầu Rào về Đồ Sơn, vượt đèn đỏ tại ngã tư đường giao nhau tỉnh lộ 353 và tỉnh lộ 363.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì người này lái xe bỏ chạy. Đến khu vực dự án OurCity thuộc phường Hải Thành (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), nam thanh niên dừng xe rồi rút côn nhị khúc để trên xe máy lao tới tấn công CSGT.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.