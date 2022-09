Bị 'kéo' vào tin đồn bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thuỳ Tiên lên tiếng

(VTC News) -

Chiều 8/9, hoa hậu Thuỳ Tiên đăng bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, khẳng định vẫn đang ở trạng thái bình thường.

Cô viết: "Trước những luồng thông tin úp úp mở mở trên mạng về việc công an đang điều tra và tiết lộ danh tính (viết tắt) những cá nhân có liên quan tới câu chuyện không hay, tôi – Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Miss Grand International 2021 – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định: Tôi đang trong trạng thái bình thường, vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả. Và chắc chắn, các cơ quan điều tra đang làm việc với những cá nhân khác".

Thuỳ Tiên bức xúc khi bị réo tên vào ồn ào không hay.

Thuỷ Tiên khẳng định cái tên viết tắt T.T. mà báo chí đưa tin không phải là mình, mong khán giả không gán ghép. Cô đang cùng công ty chủ quản mời luật sư để làm việc với các đơn vị, cá nhân đưa thông tin không chính xác.

"Hiện tại, Thùy Tiên đang ở Hà Nội, vẫn đang bận rộn và tận hưởng những tháng ngày thật đẹp của thời gian đương nhiệm. Một lần nữa, xin khẳng định những thông tin trên hoàn toàn là sự thật và các khán giả yêu quý có thể an tâm về Thùy Tiên. Xin kính chúc sức khỏe và bình an", nàng hậu chia sẻ.

Người đẹp đang rất bận rộn với cương vị của Hoa hậu Hoà bình quốc tế.

Trước đó, vào ngày 7/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết về quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/8/2022, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP HCM kiểm tra, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP.HCM. Hai cô gái bán dâm tên T.H. và T.T., là hai người đẹp nổi tiếng, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Tiền mua dâm thoả thuận là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người. Họ đang quan hệ với khách thì bị bắt.

Sau khi đọc những thông tin này, nhiều người tò mò đoán danh tính hai người đẹp bị bắt. Một số tài khoản mạng xã hội đoán mò rằng T.T. là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tương tự, một số hoa hậu có tên viết tắt là T.T. và T.H. cũng đang bị kéo vào cơn bão đồn đoán là liên quan đến đường dây bán dâm của Lê Hoàng Long.