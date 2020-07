Bi hài làm phim thời COVID-19: Cấm hôn, dùng mannequin quay cảnh nóng

Trong bối cảnh virus corona trở thành một đại dịch toàn cầu, những nhà làm phim, diễn viên tại nhiều nơi được khuyến cáo loại bỏ những cảnh hôn nhau, ôm ấp bởi một mặt khiến nguy cơ lây lan virus tăng thêm, một mặt khiến khán giả lơ là chuyện giữ khoảng cách với người xung quanh.

Nhưng với nhiều series phim truyền hình, việc cắt bỏ hết những cảnh nóng làm nội dung phim trở nên tẻ nhạt, mất đi yếu tố hấp dẫn người xem.

Để giải quyết bài toán khó, các nhà sản xuất phim, đạo diễn tại Mỹ đang sử dụng mannequin thay cho diễn viên thật và nhiều thủ thuật khác trong các cảnh ân ái, thân mật.

Mannequin trở thành lựa chọn thay thế của các nhà sản xuất, đạo diễn phim khi cần quay cảnh thân mật. (Ảnh: Daily Beast)

Dùng mannequin đóng cảnh nóng

“Ban đầu, chúng tôi giảm số lượng phân đoạn thân mật. Nhưng vì là bộ phim nói về tình yêu, không thể cắt bỏ mọi cảnh nóng, chúng tôi nghĩ ra cách sử dụng mannequin cho những cảnh này", Bradley Bell, nhà sản xuất của series The Bold and The Beautiful, cho biết

"Ngoài ra, những cảnh đông người như ở bệnh viện, cửa hàng, cách này cũng được áp dụng. Chúng tôi quay từ khoảng cách xa khiến bạn không thể nhận ra những con mannequin vô tri”, Bell nói thêm.

The Bold and The Beautiful là một trong những bộ phim truyền hình đầu tiên khởi động quay phim lại kể từ khi đại dịch tấn công nước Mỹ, khiến ngành công nghiệp phim ảnh lớn nhất thế giới điêu đứng từ giữa tháng 3.

Góc máy, biên tập, kỹ thuật chỉnh sửa, vốn luôn được dùng để khắc phục các hạn chế, càng được tận dụng trong những trường hợp này.

“Có nhiều cách cắt ghép để ra được phân cảnh hai diễn viên đang chuẩn bị hôn nhau”, Rachel Flesher, một điều phối viên cảnh nóng, cho biết.

“Để quay cảnh một cặp tình nhân đang thân mật, chúng tôi quay cận cảnh, zoom sát vào một điểm và quay 2 phía riêng biệt. Khi ghép, nó sẽ trông giống như hai người đang đứng rất gần nhau, chỉ cách nhau một cái chạm mũi”, Bell chia sẻ về kỹ thuật quay giúp đảm bảo an toàn.

Riverdale, series về những cô cậu học trò tuổi teen, cũng dùng phương thức tương tự cho những cảnh quay đông người. Hoạt động sản xuất gián đoạn và đoàn phim vẫn còn phân cảnh lễ tốt nghiệp chưa quay. Để giải quyết, số lượng học sinh đóng vai quần chúng phía sau các diễn viên chính được thay bằng một loạt mannequin đứng xếp hàng.

Legacy, một bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen về chủ đề ma cà rồng, không có cơ hội quay cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau sau thời gian dài và bùng nổ cảm xúc.

“20 tập phim là khoảng thời gian quá dài mà không có phân cảnh nào hôn nhau. Chúng tôi đang đau đầu tìm phương án khác”, Julie Plec nói.

You, series phim truyền hình của Netflix, vốn đầy rẫy các cảnh nóng, cũng phải tìm phương án xoay xở để quay phim giữa lúc đại dịch vẫn đang ngoài kia.

“Bạn nghĩ mình đang xem cảnh hai người nằm sát cạnh nhau nói chuyện, nhưng đó chỉ là vai của mannequin. Hiện tại, mọi thứ đều đòi hỏi tiểu xảo để đảm bảo an toàn cho cả đoàn phim”, Sera Gamble, nhà sản xuất của loạt phim, nói.

Amanda Blumenthal, điều phối viên cảnh nóng tại Hollywood, so sánh việc làm phim trong lúc có dịch COVID-19 giống như quay lại cách làm phim của các thập niên trước, khi cảnh nóng chưa thịnh hành trong phim như bây giờ.

“Một người đồng nghiệp của tôi nói đùa rằng chúng ta đã quay trở lại những năm 1920, khi cảnh nóng bị kiểm duyệt gay gắt. Không có cảnh miêu tả trực tiếp việc làm tình, người xem sẽ thấy cảnh hai nhân vật đi vào, cánh cửa từ từ khép lại và họ sẽ hiểu những gì đang diễn ra trong phòng”, Amanda cho hay.

Cấm cảnh ôm hôn lên sóng

Tại nhiều nước châu Á, cảnh hôn bị cấm sóng triệt để trước nỗi lo dịch bệnh. (Ảnh: Asia One)

Tại châu Á, câu chuyện cũng không mấy khác biệt, khi dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt tại nhiều nước.

Trong các bộ phim Thái Lan, cảnh hôn nhau bị cấm hoàn toàn trong lúc có dịch. Các hành động thân mật, tiếp xúc ở khoảng cách dưới 2 m giữa diễn viên cũng chịu số phận tương tự.

Ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ Bollywood cũng thẳng tay cắt bỏ bất kỳ nụ hôn nào xuất hiện trong phim trong thời gian này.

Ở Hàn Quốc, hai series Move to Heaven và Love Alert cũng gặp nhiều trục trặc. Trong quá trình quay phim, bất kỳ thành viên nào có dấu hiệu nhiễm bệnh dù nhẹ nhất, việc sản xuất bị dừng lại toàn bộ.

Tháng 5, Hội đồng Phát triển Phim Philippines phát hành hướng dẫn an toàn cho việc quay phim giữa đại dịch, trong đó nêu cụ thể yêu cầu với các cảnh ôm ấp, hôn nhau.

“Để diễn cảnh hôn, ân ái hoặc đụng chạm cơ thể, các diễn viên buộc phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các diễn viên có quyền từ chối đóng cảnh thân mật nếu không cảm thấy an toàn”, hướng dẫn viết.