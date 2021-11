Bị gọi là ‘quái vật’, 10x làm clip ‘định nghĩa lại cái đẹp' nổi tiếng khắp nơi

Nikki Lilly tên thật là Nikki Christou, năm 6 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng dị tật động mạch AVM. Căn bệnh khiến mặt cô bị sưng phồng lên một bên và lộ gân máu, đồng thời căn bệnh cũng có thể gây chảy máu cam đến mức đe dọa tính mạng. Nikki đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật và hàng trăm lần đi bệnh viện.

Từ một cô bé tham gia nhiều câu lạc bộ ở trường như ballet, bóng đá, Nikki bỗng chốc phải ở nhà vì những đợt chảy máu thường xuyên. Thêm vào đó, bạn bè cô cũng còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì xảy ra với bạn mình, nên cô dần trở nên bơ vơ. Thậm chí, cô bé từng bị gọi là "quái vật" và "kinh tởm" vì căn bệnh hiểm nghèo mình gặp phải.

Hai năm sau khi mắc bệnh, như một cách để đối phó với những thay đổi đột ngột, Lilly bắt đầu đăng video của mình lên YouTube. Lilly tiết lộ, ngày mới làm video, cô rất tự ti nên phải tắt tính năng bình luận. Nhưng rồi chính việc làm video đã giúp cô nàng tự tin hơn rất nhiều. Cô cho biết mình đã miễn nhiễm với việc bị chê bai vì vẻ ngoài khác biệt. Nikki đã vượt qua những kẻ bắt nạt và căn bệnh của mình.

Ở tuổi lên 8, trong lúc bạn bè vui chơi bên ngoài, Nikki ngồi trong nhà và nghĩ về cách xây dựng những video của mình. Rất nhanh chóng, Youtube của cô bé đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Ngoài ra, bố mẹ của cô bé cũng đã thành lập quỹ từ thiện AVM Butterfly để quyên góp tiền để ủng hộ các nhà khoa học nghiên cứu căn bệnh dị dạng động tĩnh mạch. Theo chia sẻ, quỹ AVM Butterfly đã thu được hơn 1,7 tỷ đồng.

Đến nay, cô gái 17 tuổi đã có hơn 1,21 triệu người theo dõi trên kênh, nơi Nikki vui vẻ đăng các video chia sẻ cuộc sống đời thường, bí quyết làm đẹp, cover các bài hát nổi tiếng… Điểm chung của những video đó là tinh thần vui vẻ, lạc quan sống, mặc kệ căn bệnh quái ác.

Sử dụng vlog của mình để truyền đi những thông điệp tích cực, hơn ai hết chính Lilly cũng nhận thức sâu sắc về áp lực và những cái bẫy đi kèm với các trang mạng xã hội.

Lilly giải thích: "Mặc dù tôi trông khác biệt nhưng tôi không cố gắng thay đổi bản thân. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thế giới trên các phương tiện truyền thông xã hội và trẻ em luôn phải nhìn thấy những hình ảnh bóng bẩy mà chúng nghĩ là thực tế, nhưng truyền thông xã hội không phải là thực tế".

"Tôi nghĩ, việc bạn là chính mình mới là điều quan trọng nhất. Mọi người đều khác biệt và đều độc đáo. Và nếu chúng ta sống trong một thế giới mà mọi người đều giống nhau, hành động giống nhau, cùng chung sở thích, thì đó sẽ là một thế giới thực sự nhàm chán".

Cùng với sự lạc quan và truyền cảm hứng của mình, Nikki giành được nhiều thành tích đáng nể như: được trao Giải Emmy dành cho Trẻ em Quốc tế vào năm 2019, cho tập phim về cuộc đời của cô trong loạt phim My Life; nhận giải thưởng Child of Courage tại Pride of Britain Awards (Niềm tự hào nước Anh) năm 2016,…

Nikki nhấn mạnh: "Nếu bạn chỉ để ý đến điều tiêu cực, bạn sẽ không thể tận hưởng cuộc sống. Thay vì sống tiêu cực hãy nỗ lực không ngừng để sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc".