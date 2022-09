Bị dọa đánh, tìm đến nhà đâm chết bạn nhậu

(VTC News) -

Sáng 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Tô Thành Luân (sinh năm 1990, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để điều tra hành vi “Giết người”.

Khoảng 18h ngày 31/8, khi cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một quán trên địa bàn xã Hòa An, Luân và anh Võ Duy X. (sinh năm 1993, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An) xảy ra mâu thuẫn, do đó anh X. bỏ về nhà.

Luân tìm đến nhà X. để hỏi vì sao anh ta đòi đánh mình. Giữa họ xảy ra cãi vã, thách thức và xô xát. Bị anh X. vung tay đánh vào mặt, Luân rút con dao bấm trong túi quần đâm đối phương. Anh Võ Duy X. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng tử vong trong đêm đó.

Sau khi gây án, Luân đến Công an xã Hòa An đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên (Phòng PC02) khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra xác minh ban đầu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền.