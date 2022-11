Bị đo nồng độ cồn, tài xế xin bỏ qua vì vợ mới sinh vui quá nên uống 1 lon bia

Thượng Úy Nguyễn Văn Phước, cán bộ Đội CSGT số 10 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Tình trạng tài xế lái xe sau khi uống rượu bia vẫn đang là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, đặc biệt là trong mùa World Cup 2022 đang diễn ra, Đội CSGT số 10 đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm nồng độ cồn để những sự việc đáng tiếc không xảy ra.”