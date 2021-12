Bị đe dọa tạt axit, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải cầu cứu công an

(VTC News) -

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị Chu Thanh Huyền (trú TP Hà Nội) về việc bị một số kẻ lạ nhắn tin, gọi điện đe dọa trên mạng xã hội và qua tin nhắn điện thoại. Lực lượng công an đang xác minh thông tin này.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook, Chu Thanh Huyền (bạn gái tin đồn) của cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quang Hải đăng tải hình ảnh cùng thông tin cho rằng bản thân và gia đình bị đe dọa.

Đoạn tin nhắn mà Chu Thanh Huyền đăng tải trên mạng xã hội cho rằng bản thân và gia đình bị kẻ lạ đe dọa.

Cụ thể, theo hình ảnh đoạn tin nhắn mà Chu Thanh Huyền đăng tải, một người không quen biết nhắn tin với nội dung giới thiệu là bên thứ 3 được thuê để tấn công gia đình Huyền.

Những kẻ này có lời lẽ đe dọa hành hung, tạt axit bố mẹ cô, đồng thời sẽ tạo phốt bôi nhọ danh dự, xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội chính chủ và đưa ra yêu cầu đề nghị "hợp tác".

Trước sự đe dọa của kẻ lạ, ngày 14/12, Chu Thanh Huyền đã đến Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tình báo sự việc, nhờ cơ quan công an vào cuộc làm rõ vấn đề, giúp gia đình cô sớm trở lại cuộc sống bình thường.