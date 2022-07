Bị đau dạ dày, Kim Duyên vẫn gợi cảm với bikini ở bán kết Miss Supranational

(VTC News) -

Hành trình chinh phục vương miện Miss Supranational 2022 của Á hậu Kim Duyên đang thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp. Đêm thi bán kết diễn ra vào lúc 1h ngày 13/7 (giờ Việt Nam). Trong đêm thi quan trọng này, Á hậu Kim Duyên đua sắc với trang phục bikini và dạ hội.

Trong bộ bikini màu đỏ, người đẹp đã thực sự toả sáng khi hoàn thành rất tốt những bước catwalk, khoe vóc dáng nóng bỏng, săn chắc.

Kim Duyên gợi cảm trong vòng thi bikini.

Người đẹp chọn trang phục dạ hội cắt xẻ táo bạo

Trong vòng thi trang phục dạ hội, Kim Duyên chọn chiếc đầm vàng được thiết kế khá táo bạo, cắt xẻ sâu phần eo và hông nhằm tôn lên đôi chân dài cùng vóc dáng khỏe khoắn. Đại diện Việt Nam hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn dù trước đó gặp sự cố về sức khoẻ.

Ngay trước đêm bán kết, Kim Duyên chia sẻ rằng khoảng vài ngày trước, cô bị đau bụng do đồ ăn không hợp. Không chỉ Kim Duyên mà có đến 5 - 6 người đẹp khác cũng mắc phải trường hợp tương tự nên Ban tổ chức cho mời bác sĩ đến khám và kê thuốc. Về phần Kim Duyên, cô còn bị đau dạ dày nhưng do chủ quan nên quên mang thuốc. Rất may, người đẹp Thái Lan đã tặng thuốc dạ dày cho cô.

Những ngày vừa qua, do sức khỏe chưa ổn nên Kim Duyên không thể tập chương trình và chỉ ở phòng ăn cháo. Tuy nhiên, trước bán kết, sức khỏe của Kim Duyên đã hồi phục phần nào và kịp tổng duyệt.

Kim Duyên xuất hiện với gương mặt nhiều mụn, chia sẻ về việc bị đau dạ dày.

Hơn một tuần có mặt ở Ba Lan, Kim Duyên đã trải qua các phần thi phụ như "Supra chat", "Supra model", "Miss Elegance"... Trong số này, cô thắng giải "Supra model of Asia". Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 15/7 với màn tranh tài của hơn 70 thí sinh. Cô gái chiến thắng nhận vương miện từ đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Chanique Rabe.

Trước vòng thi quan trọng, nhiều chuyên trang sắc đẹp cũng đưa ra bảng dự đoán kết quả. Kim Duyên được chuyên trang Sash Factor dự đoán giành giải Á hậu 1, xếp sau người đẹp Ấn Độ.

Video: Kim Duyên trong đêm thi bán kết tại Miss Supranational 2022