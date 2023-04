(VTC News) -

Không ít người truyền tai nhau rằng người đau dạ dày không nên ăn chuối vì ăn chuối sẽ đau hơn. Vậy thực hư thế nào, bị đau dạ dày có nên ăn chuối không? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Lợi ích của chuối đối với sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, chuối là loại trái cây có hàm lượng dưỡng chất cao rất tốt cho sức khỏe con người.

Sở dĩ do trong quả chuối chứa nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin C. Mỗi quả chuối thường chứa khoảng 10mg vitamin C tác dụng củng cố hệ miễn dịch cho cơ thể; tăng cường chức năng tự chữa lành của các tế bào, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn sau khi luyện tập thể dục thể thao hoặc vận động mạnh...

Vitamin B6 thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể; kali là loại khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim mạch, vì nó giúp làm giãn thành mạch máu, điều hoà nhịp tim, tăng sức co bóp cho cơ tim, giữ huyết áp luôn ở trạng thái ổn định, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Nhiều chất xơ: Trung bình khoảng 3gr chất xơ/quả chuối, phục vụ 10% nhu cầu thiết yếu của cơ thể mỗi ngày. Chất xơ vai trò thúc đẩy sự hoạt động trong đường ruột, kiểm soát tốt các chỉ số cân nặng, huyết áp, cholesterol và giảm viêm nhiễm. Do vậy rất nhiều người lựa chọn chuối là một loại quả cần phải có trong chế độ ăn kiêng.

Trong chuối còn chứa một thành phần khác là prebiotic nuôi dưỡng cho lợi khuẩn trong đường ruột phát triển.

Bị đau dạ dày có nên ăn chuối không là băn khoăn của rất nhiều người.

Bị đau dạ dày có nên ăn chuối không?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, các nguyên nhân tiềm ẩn gây khó chịu cho dạ dày sau khi ăn chuối có thể do lượng tinh bột, do hội chứng ruột kích thích, dị ứng chuối hoặc không dung nạp fructose.

Theo nghiên cứu, độ chín có ảnh hưởng đến lượng tinh bột có trong quả chuối. Chuối chưa chín chứa lượng tinh bột nhiều hơn 12 lần so với chuối chín. Thực phẩm giàu tinh bột có thể khó tiêu hóa hơn và thường tạo ra khí trong đường tiêu hóa.

Nếu ăn chuối quá xanh hoặc chưa chín kỹ với số lượng lớn có thể gây ra các triệu chứng đầy hơi và chướng bụng. Điều này có thể dẫn đến cơn đau tương tự như đau dạ dày.

Chuối có chứa chất xơ hòa tan và sorbitol, có thể gây đầy hơi và khó chịu ở bụng ở những người có vấn đề về tiêu hóa. Chất xơ hòa tan hòa tan trong nước và dễ dàng lên men trong ruột già hơn chất xơ không hòa tan. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi và chướng bụng ở một số người.

Những người bị hội chứng ruột kích thích có thể không thích hợp với một số loại thực phẩm khác nhau. Chuối thường gây ra vấn đề ở những người bị hội chứng ruột kích thích, bởi vì khi chuối bị phân hủy trong ruột, nó thường gây ra dư thừa khí. Đối với những người có hệ tiêu hóa bình thường, điều này thường không gây ra vấn đề gì nhưng nếu bị hội chứng ruột kích thích, bạn có thể bị đau bụng do đầy hơi sau khi ăn chuối.

Đối với trường hợp dị ứng, có một tình trạng được gọi là hội chứng dị ứng thực phẩm-phấn hoa có thể gây ra các triệu chứng dị ứng khi bạn ăn chuối. Protein trong chuối có đặc tính tương tự như phấn hoa cỏ phấn hương có thể gây thở khò khè hoặc đau bụng. Tuy nhiên có rất ít người bị dị ứng với chuối.

Một yếu tố nữa là do không dung nạp đường fructose. Fructose là một loại đường đơn được tìm thấy trong nhiều loại trái cây, trong đó có chuối. Một số người phản ứng xấu với đường fructose vì họ không thể phân hủy nó trong ruột dẫn đến đầy hơi chướng bụng và khó chịu ở dạ dày.

Người bị đau dạ dày nên ăn chuối thế nào?

Theo các chuyên gia, người mắc bệnh đau dạ dày cũng cần phải biết ăn chuối đúng cách để không gặp các phản ứng ngược gây hại cho sức khỏe. Theo đó, chỉ nên chọn chuối chín để ăn, vì chuối xanh hoặc chuối ương có nhiều nhựa gây kích thích dạ dày, dễ bị khó chịu, cồn cào; mỗi ngày chỉ nên ăn từ 1 - 2 quả vừa đủ; chỉ nên ăn chuối sau bữa ăn khoảng 20 - 30 phút. Tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói vì hàm lượng cao magie, vitamin C trong chuối có thể không tốt cho dạ dày, làm tình trạng đau và viêm loét dạ dày nặng hơn.

Riêng với chuối tiêu, do chuối tiêu chứa hàm lượng pectin cao, vì thế nếu người đau dạ dày nên hạn chế ăn, vì nếu hấp thụ quá nhiều pectin sẽ làm tăng nồng độ acid trong niêm mạc dạ dày. Từ đó gây ra ợ hơi, ợ chua, chướng bụng, nóng rát dạ dày và trào ngược dạ dày.

Người đau dạ dày nên bổ sung từ 2 - 3 quả chuối 1 ngày có thể ngăn ngừa viêm loét dạ dày, giảm đau dạ dày.

Như vậy, bạn đã có câu trả lời cho vấn đề "Bị đau dạ dày có nên ăn chuối không?" rồi phải không?

Vân Anh (Tổng hợp)