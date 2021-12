Bị đâm trọng thương, nạn nhân cầu xin buông tha để đi cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 6/12, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan công an, chiều 24/11, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) nhận tin báo về vụ xô xát tại khu vực đầu ngõ 69 Nguyễn Phúc Lai. Sự việc khiến anh L.T (trú phường Văn Chương, quận Đống Đa) bị đâm trọng thương. Cơ quan CSĐT xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hưng.

Đến ngày 26/11, Nguyễn Văn Hưng đến trụ sở công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận bản thân và anh T. có mâu thuẫn về tiền bạc. Anh T. thường chửi bới Hưng nên hắn quyết định đe doạ, dằn mặt anh T.

Khoảng 15h40, ngày 24/11, Hưng đi từ nhà mang theo con dao bầu đến gặp mặt với anh T. tại khu vực phường Ô Chợ Dừa.

Ngay khi vừa gặp, 2 người xảy ra xích mích, to tiếng. Anh T. tát vào mặt Hưng 1 cái. Do bực tức, Hưng rút dao đâm 2 nhát vào người anh T. và không chịu buông tay dù nạn nhân đã ngã gục.

Lúc này, anh T. cầu xin Hưng buông tha để đi cấp cứu, đồng thời, một số người dân sinh sống gần khu vực cũng tiến tới can ngăn. Sau đó, Hưng bỏ dao rồi chạy trốn khỏi hiện trường.

Anh T. được người dân giúp đỡ đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán gãy xương sườn, thủng phổi. Nạn nhân được xác định tổn thương 39% sức khoẻ.