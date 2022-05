Bị CSGT TP.HCM xử phạt, tài xế xe tự chế nói 'giờ bị phạt cũng phải chịu thôi'

(VTC News) -

Ngày 18/5, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM tổ chức lực lượng xử lý xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh không đảm bảo an toàn giao thông tại một số giao lộ ở huyện Hóc Môn.

Khoảng 8h30, một người đàn ông 40 tuổi ngụ huyện Củ Chi chạy xe máy cũ nát tự chế thêm một số bộ phận để có thể kéo theo thùng hàng, khi đến giao lộ Xuyên Á - Nguyễn Thị Sóc, bị tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính.

CSGT kiểm tra, xử lý phương tiện tự chế chở hàng cồng kềnh, kéo theo vật khác phía sau. (Ảnh: Quang Anh)

Tài xế cho biết, việc chế thêm một số bộ phận trên xe nhằm mục đích chở thêm hàng hóa kiếm sống.

"Tôi chạy xe này để dễ di chuyển và chở được nhiều hàng hóa hơn. Gia đình có tận 4 người nên cũng phải nghĩ cách mưu sinh. Giờ bị phạt thì cũng phải chịu thôi", tài xế này nói.

Cùng thời điểm trên, một nam tài xế khoảng 30 tuổi cũng chạy xe máy cũ nát và kéo theo thùng hàng phía sau bị CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Người này cho biết, thùng hàng phía sau chủ yếu chở thực phẩm đem giao cho khu chợ đầu mối.

Làm việc với 2 tài xế này, CSGT giải thích cho họ rằng chạy xe máy kéo theo vật khác phía sau là sai quy định. Việc tự chế phương tiện để chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho bản thân và người đi đường.

Tài xế bị lập biên bản khi lái xe kéo theo thùng hàng trái quy định. (Ảnh: Quang Anh)

Cả 2 tài xế sau đó bị xử phạt mỗi người 500.000 đồng với lỗi điều khiển phương tiện kéo theo vật khác.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ kiểm tra, Đội CSGT An Sương lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm. Trong đó, CSGT đã tạm giữ phương tiện 5 trường hợp; 1 trường hợp xuất trình được giấy tờ xe nên chỉ phạt lỗi kéo theo vật khác và tạm giữ bằng lái.

Đại diện Đội CSGT An Sương cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã tổng kiểm tra, xử phạt 1.586 trường hợp các loại xe máy tự chế, xe 3 - 4 bánh chở hàng cồng kềnh không đảm bảo an toàn giao thông.

Tình trạng các loại xe tự chế cũ nát chở hàng cồng kềnh nguy hiểm vẫn còn phổ biến trên đường phố. (Ảnh: Quang Anh)

Về vấn đề này, đại diện Phòng CSGT TP.HCM (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát, xử lý các xe 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3 - 4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh.

Thời gian tới, PC08 sẽ đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục tổ chức, xử lý mạnh tay các vi phạm này để nâng cao ý thức người tham gia giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên đường.