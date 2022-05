Bị CSGT TP.HCM phạt tiền triệu vì lái xe tự chế, tài xế doạ bỏ luôn xe

(VTC News) -

Sáng 31/5, Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TP.HCM) tổ chức kiểm tra, xử lý xe 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3-4 bánh tự chế, chở hàng kồng kềnh trên quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân.

Tài xế Phan Tấn Phương (32 tuổi) lái xe máy tự chế kéo theo thùng hàng chở cam trên quốc lộ 1, hướng huyện Bình Chánh về quận Bình Tân, bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế lái xe tự chế bị CSGT xử phạt. (Ảnh: Quang Anh)

“Mỗi ngày tôi lái xe tự chế đi chở cam bán cho công nhân ở khu công nghiệp lời hơn 200.000 đồng, giờ CSGT phạt thì bỏ luôn xe. Tôi biết lái xe này là vi phạm nhưng khổ quá nên làm liều. Gia đình tôi từ miền Tây lên TP.HCM chỉ có chiếc xe tự chế này để mưu sinh”, ông Phương phân trần.

Tài xế này sau đó bị phạt lỗi tự chế xe lôi chở hàng đồng thời không xuất trình được bằng lái, giấy tờ xe, phương tiện thiếu gương, đèn… nên bị CSGT lập biên bản xử phạt hơn 2 triệu đồng.

Cùng thời điêm trên, một tài xế 34 tuổi, quê Bạc Liêu lái xe tự chế chở theo người thân trên quốc lộ 1, khi thấy lực lượng chức năng người này liền quay đầu phương tiện bỏ chạy ngược chiều. CSGT sau đó phải lái xe chuyên dụng đuổi theo lập biên bản xử phạt.

Xe máy chở hàng cồng kềnh, vượt quy định cũng bị xử lý. (Ảnh: Quang Anh)

Nam tài xế cho biết, chiếc xe tự chế này phục vụ cho mưu sinh của gia đình, mỗi ngày chở rau đi bán ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh, quận Bình Tân. Theo tài xế, xe không có đèn xi nhan nên mỗi lần qua đường phải dùng tay ra hiệu.

Tài xế Phan Ngọc Tuân (29 tuổi) chạy xe máy chở hàng từ Long An lên TP.HCM có chiều cao 1,87m cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt 500.000 đồng, tạm giữ phương tiện. Sau hơn 2 giờ kiểm tra, Đội CSGT An Lạc đã kiểm tra, lập biên bản 5 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 phương tiện.

Đại diện PC08 Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp tài xế lái xe 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3-4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.