Bị công an truy đuổi, đối tượng trốn truy nã lao xuống hồ ẩn nấp trong 2 giờ

Cầm Văn Bun. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị liên quan vừa bắt giữ Cầm Văn Bun (37 tuổi, quê Sơn La) theo quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo công an, Bun là nghi phạm mua bán ma túy, bị Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm ngày 5/4/2023.

Xác định Bun lẩn trốn tại khu vực phường Hùng Thắng (TP Hạ Long), Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Sơn La và Công an TP Hạ Long triển khai lực lượng truy bắt người này.

Giỏi bơi lặn từ nhỏ nên khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Bun lao xuống hồ Hùng Thắng ẩn nấp. Sau 2 giờ lẩn trốn, nghi phạm bị công an bắt giữ.

(Nguồn: Zing News)