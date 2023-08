Bị công an giả gọi điện doạ bắt giam, cụ ông vội chuyển 151 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 5/8, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, lực lượng công an vừa ngăn chặn kịp thời cụ ông chuyển 151 triệu đồng cho kẻ lừa đảo qua điện thoại.

Trước đó, Công an phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ tiếp nhận tin báo của bà H.T.C.(76 tuổi, phường Thanh Bình) về việc, ông L.H.B. (79 tuổi, chồng bà C.) gần đây thường nhận được điện thoại người tên Lê Quang Huy.

Ông B. chuyển hơn 150 triệu đồng cho kẻ tự xưng là công an.

Huy tự xưng là công an thuộc Cục chống ma tuý, Bộ Công an. Kẻ này nói qua điều tra xác định ông B. dùng số điện thoại, thẻ căn cước công dân để buôn ma tuý.

Sau đó, Huy đề nghị ông B.chuyển tiền vào số tài khoản: 0831022884037, ngân hàng TMCP An Bình tên Lê Quang Huy, nếu không sẽ đến và bắt giam ông B.

Để tạo lòng tin, Huy gọi qua Zalo cho vợ chồng ông B. xem mặt mặc quân phục công an nhân dân và yêu cầu hai vợ chồng không được nói cho con cháu, hàng xóm, công an phường biết về nội dung.

Đến 13h30 ngày 12/7, theo yêu cầu của Huy, ông L.H.B. ra ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng. Qua nguồn tin do bà C. báo, Công an phường Thanh Bình nhận định đây là một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhanh chóng triển khai lực lượng cùng với bà H.TC. và ngân hàng kịp thời ngăn chặn giao dịch.

Ngay sau đó, số điện thoại của đối tượng không liên lạc được.

Minh Tuệ