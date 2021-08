Bị chỉ trích đăng hình con để 'câu view', sao Việt phản ứng thế nào?

(VTC News) -

Chia sẻ ảnh lũ trẻ lên mạng xã hội là điều mà các ông bố bà mẹ cuồng con vẫn làm, các sao giải trí cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên người nổi tiếng bên cạnh đám đông hâm mộ thường có thêm lượng anti-fan và vì thế, nhiều khi họ bị chỉ trích bởi chính việc khoe con, với những bình luận như mang con ra để "câu like, câu view".

Phản ứng điều này, có người chọn cách người bình thản cho qua, có người đôi co trực tiếp.

An Nguy

Mẹ con An Nguy.

Sau sinh không lâu, An Nguy nhập hội các bà mẹ nghiện con. Cô ngày càng thoải mái chia sẻ ảnh con đầu lòng - bé Easter (tên ở nhà là Bay). Vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cộng thêm đôi tai to, má lúm của bé Bay khiến nhiều cư dân mạng mê tít. Nhiều người dí dỏm để lại ảnh bé trai nhà mình và nhận con gái An Nguy làm "nàng dâu tương lai".

Tuy nhiên, việc liên tục chia sẻ hình ảnh, clip của bé Bay khiến bà mẹ bỉm sữa bị nhận không ít lời công kích ác ý về chuyện người đồng tính sinh con, mang con lên mạng xã hội để tăng tương tác. Một cư dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng của An Nguy: “Sao Việt dạo này sao cứ chịu khó mang con ra khoe làm gì thế nhỉ?”.

Để có được bé Bay, nữ vlogger cùng bạn tình đồng giới Alex đã trải qua rất nhiều sóng gió. Bỏ ngoài tai những lời công kích, cô vẫn hằng ngày đăng tải những hình ảnh siêu đáng yêu của con gái, thậm chí còn lập cho con một kênh Youtube riêng để ghi lại kỷ niệm.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa

Diễn viên hài Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy thường xuyên đăng ảnh “tiểu công chúa” Minnie trên trang cá nhân. Con gái họ được nhiều người yêu thương, nhận xét rằng có ngoại hình giống ba như đúc, cái duyên hài thậm chí còn “mặn mà” hơn ba. Dù vậy, nhiều người đưa ra lời khuyên đầy ẩn ý rằng hai vợ chồng không nên khoe con quá nhiều, sợ bé sẽ "mất duyên". Nhiều anti-fan còn cho rằng Thảo Vy hay đăng ảnh con gái Minnie vì muốn bé được "hot" như nhóc tỳ nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng.

Có lần, khi Thảo Vy đăng ảnh con gái, một anti-fan vào bình luận miệt thị ngoại hình bé với những lời cực kỳ kém văn minh và tàn nhẫn. Người này còn thách thức mẹ bé Minnie thuê giang hồ xử lý mình. Đáp lại, bà xã Mạc Văn Khoa đanh thép trả lời rằng con cô, cô đăng Facebook không ảnh hưởng gì đến người đó, đồng thời tuyên bố ai tìm được anti-fan đó cô "thưởng nóng" 20 triệu đồng.

Hồ Ngọc Hà

Lisa và Leon hiện là một trong những cặp sinh đôi đáng yêu nhất showbiz Việt. Hình ảnh hai bé luôn nhận được sự quan tâm lớn của các công dân mạng. Hồ Ngọc Hà cũng rất chăm chỉ cập nhật cuộc sống hàng ngày của các con lên các tài khoản mạng xã hội của mình.

Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít bình luận trái chiều cho rằng nữ ca sĩ mang con ra để câu view hay lợi dụng con làm hình ảnh quảng cáo thường xuyên. Đáp lại, Hồ Ngọc Hà đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Trong bài đăng kèm hình ảnh con gái cưng Lisa, cô viết: "Cứ đọc mấy cái tin nói em lợi dụng con em câu like, em thấy tội nghiệp cuộc sống quá à. Mình nhìn khắt khe mọi thứ chi cho mệt vậy?".

"Nữ hoàng giải trí Việt" còn khẳng định cô chẳng hề quan tâm tới những con số ảo trên mạng xã hội. "Thật lòng mà nói, lượt view, lượt like hay thay đồ chụp ảnh em còn không màng đến nữa. Ai có con thì biết, không có thời gian đâu mà quan tâm. Em post âu cũng là giữ làm kỷ niệm, âu cũng là cảm xúc", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Hòa Minzy

Nhập hội mẹ bỉm Vbiz chưa lâu nhưng Hoà Minzy đã chứng minh "level cuồng con" tăng theo cấp số nhân. Quý tử nhà Hòa Minzy - đại gia Minh Hải được nhận xét là thông minh, lanh lợi và tình cảm. Mọi khoảnh khắc đáng yêu của “Bo thúi” đều được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, Instagram, Tiktok, thu hút lượng fan hùng hậu không kém gì bố mẹ. Bên cạnh vô số lơi khen dành cho "thế lực nhí” này, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ lạm dụng hình ảnh con, đăng ảnh quá nhiều và cảnh báo về tác hại của mạng xã hội đối với đứa trẻ.

Thay vì "xù lông nhím", Hòa Minzy suy nghĩ về những lời này và nguy cơ hình ảnh, clip của con trai bị cắt ghép rồi chia sẻ, gây phản ứng trái chiều. Nữ ca sĩ quyết định giảm tần suất chia sẻ ảnh bé.

Mẹ bỉm sữa thông báo: "Mình công khai con nên không tránh khỏi chuyện đó, nhưng có những cái mình đã thẳng thắn mong muốn, yêu cầu mà không được tôn trọng, thấy buồn và lo là ở chỗ đó mọi người ạ. Nên giờ mẹ Bo có ít chia sẻ hơn thì cả nhà đừng quên Bo nhen".