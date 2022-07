Bị cáo Lê Tùng Vân kháng cáo bản án sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai

(VTC News) -

Sáng nay (29/7), thông tin từ cơ quan chức năng xác nhận, bị cáo Lê Tùng Vân vừa nộp đơn kháng cáo bản án 5 năm tù mà TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên hôm 21/7 trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Bị cáo không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ nên không có xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào...

Trong đơn, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định, mình không mạo nhận, mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Bị cáo Vân cho rằng mình và một số người ở “Tịnh thất Bồng Lai” là nạn nhân bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài.

Cũng theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân đề nghị tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án.

Bị cáo Lê Tùng Vân ra tòa sơ thẩm ngày 21/7.

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương mỗi người bị phạt 4 năm tù, Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội danh nêu trên.

Chung vụ án trên, sáng 28/7, Lê Thu Vân - bị can mà Công an Long An đang truy tìm đã ra trình diện tại Phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, sau thời gian lẩn trốn.

Lê Thu Vân (SN 1957) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bà Lê Thị Vân đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo thông tin từ Công an Long An, sau khi trình diện và làm việc với cơ quan điều tra, bị can Lê Thu Vân được chấp nhận cho tại ngoại vì sức khỏe yếu.

Bà Vân trở về "Tịnh thất Bồng Lai" tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.