Bị cáo buộc bạo lực học đường, đạo diễn 'The Glory' nói gì?

(VTC News) -

Tối 12/3, đạo diễn Ahn Gil Ho bất ngờ lên tiếng xin lỗi sau khi phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường. Luật sư Kim Mun Hui từ công ty luật JIPYONG, đại diện pháp lý cho biết: "Đạo diễn Ahn Gil Ho cầu xin sự tha thứ từ sâu thẳm trong trái tim mình đối với những người bị tổn thương bởi sự cố này. Nếu có cơ hội, anh muốn bày tỏ lời xin lỗi trực tiếp hoặc qua điện thoại".

Đạo diễn "The Glory" lên tiếng xin lỗi về cáo buộc bạo lực học đường.

Đại diện pháp lý của Ahn Gil Ho nói thêm: "Đạo diễn Ahn Gil Ho có bạn gái khi anh đi du học ở Philippines vào năm 1996. Khi nghe tin bạn gái của anh đã trở thành trò đùa giỡn ở trường, anh ấy đã trở nên kích động và làm tổn thương người khác".

Đạo diễn Ahn Gil Ho cũng thông qua đại diện pháp lý của mình phản hồi tờ Sports Chosun rằng cần có thời gian để kiểm tra sự thật vì vụ việc đã xảy ra cách đây 27 năm và những người liên quan nhớ lại các chi tiết chính xác một cách khác nhau. Đặc biệt là ký ức của anh về vụ việc cũng rất mờ nhạt, đạo diễn sợ sự việc bị bóp méo.

Ngày 10/3 trước khi bộ phim The Glory công chiếu phần 2, các cáo buộc bắt nạt học đường chống lại PD Ahn Gil Ho bắt đầu lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến. Người giấu tên (tạm gọi là A) tố đạo diễn Ahn Gil Ho bạo hành trong 2 tiếng đồng hồ. A cho biết trong thời gian cả hai học tập ở Philippines, giữa A và Ahn Gil Ho có xảy ra mâu thuẫn, bắt nguồn từ việc A cùng bạn bè buông lời chế giễu bạn gái vị đạo diễn nổi tiếng.

"The Glory" gây sốt toàn cầu vì lên án vấn nạn bạo lực học đường.

Đáp lại những cáo buộc ban đầu, công ty sản xuất Studio Dragon cho biết sẽ xem xét những thông tin này có chính xác hay không.

Ngày 11/3, cá nhân nhà sản xuất Ahn Gil Ho cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Anh Gil Ho cho biết, anh từng có thời gian đi du học tại Philippines khoảng 1 năm nhưng hoàn toàn không hành hung ai.

The Glory được đánh giá là dự án truyền hình đáng xem nhất của Hàn Quốc trong năm 2023. Bộ phim lên án vấn nạn bạo lực học đường, nạn bắt nạt nên rất được công chúng hưởng ứng, đặc biệt là khán giả xứ Hàn. Sự thành công của The Glory cũng giúp danh tiếng của Ahn Gil Ho được nâng tầm tại Hàn Quốc.

Trước The Glory, đạo diễn Ahn Gil Ho từng đạo diễn các bộ phim như Happiness (2021), Record of Youth (2020), Memories Of The Alhambra (2018), Only Love (2014), Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái) (2012).

Lê Chi