Bị cáo bị tai biến, phiên xử phúc thẩm chủ Công ty Lâm Quyết lại tạm hoãn

Sáng 22/9, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm (lần 2), xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) và vợ là Phạm Thị Quyết về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, trong phần thẩm tra lý lịch bị cáo, bị hại, nhân chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị cáo Phạm Thị Quyết nộp đơn xin HĐXX tạm hoãn phiên tòa do bị cáo Lẫm bị tai biến, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm và sẽ mở lại vào thời gian thích hợp.

Trước đó, ngày 13/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này do bị cáo Nguyễn Văn Lẫm phải nhập viện, 6 luật sư và các bị bại, nhân chứng cũng vắng mặt.

Theo bản cáo trạng số 56 ngày 20/7/2021 của Viện KSND tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, các bị can Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết vay số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng có thế chấp tài sản là xe ô tô Camry, BKS 17K-9966, cam kết không thế chấp, không bán, cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới.

Ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền nêu trên cho ông Tới, Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới.

Khi ông Tới yêu cầu trả nợ và hỏi về chiếc Camry là tài sản thế chấp, Nguyễn Văn Lẫm không trả nợ và nói dối với ông Tới là chưa bán xe, đồng thời mang tài sản thế chấp cất giấu ở nhiều nơi.

Khi bị tố giác, Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết đã gian dối, tạo dựng lên việc ông Tới đã nhận tiền và viết giấy biên nhận (sau đó giấy biên nhận này bị mất), từ bỏ trách nhiệm trả nợ số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới.

“Hành vi nêu trên của các bị can Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự”, bản cáo trạng nêu rõ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/12/2021, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù, bị cáo Phạm Thị Quyết 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ Luật Hình sự.

Đồng thời, vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết phải trả cho vợ chồng ông Đỗ Văn Tới (bị hại) tổng số tiền 900 triệu đồng. TAND tỉnh Thái Bình cũng tiếp tục có quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị cáo nêu trên.

Sau đó, vợ chồng Giám đốc Công ty Lâm Quyết làm đơn kháng cáo. Trong đơn, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội huỷ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình và đình chỉ vụ án, tuyên bố hai vợ chồng không phạm tội và trả tự do.

"Chúng tôi đồng thời kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án hình sự về các tội phạm: Vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín Công ty TNHH Lâm Quyết và cá nhân chúng tôi; đe doạ giết người; huỷ hoại tài sản và cướp tài sản xảy ra tại công ty để điều tra, xử lý theo quy định, làm rõ trách nhiệm để xảy ra vụ cướp phá, huỷ hoại tài sản tại công ty.

Đồng thời, chúng tôi đề nghị trả lại Công ty TNHH Lâm Quyết và xe ô tô Camry BSK 17K-9966 cho chúng tôi", đơn kháng cáo của vợ chồng Lẫm Quyết nêu.

Trong đơn gửi HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội, đề nghị hoãn phiên tòa ngày 13/7, các luật sư cho rằng, tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2) ngày 28/12/2021, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã ra 2 bản án rất khác nhau.

Cụ thể, bản án tuyên đọc tại phiên tòa do các luật sư và bị cáo ghi âm dịch ra chữ viết gồm 20 trang giấy khổ A4 (cũng cỡ chữ); còn bản án in ra giấy trắng, mực đen, đóng dấu đỏ do HĐXX sơ thẩm giao, gửi cho các Luật sư và bị cáo vào ngày 19/1/2022 (sau 23 ngày) kể từ ngày tuyên án đã thêm, bớt rất nhiều nội dung gồm 38 trang giấy khổ A4.

“Vì vậy, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, tôi đề nghị HĐXX xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội công bố rõ sẽ xem xét lại bản án nào, các luật sư và bị cáo được quyền tranh luận về bản án nào?”, đơn đề nghị nêu rõ.