Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để điều trị bệnh

(VTC News) -

Ngày 14/10, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xin được tại ngoại và bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh.

Trước đó, ngày 5/10, ông Nguyễn Quang Tuấn, con ruột bị can Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến các Cơ quan tiến hành tố tụng xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ và xin được bảo lãnh cho bà Hằng tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án.

Lý do ông Tuấn đưa ra là từ trước đến nay mẹ mình đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.

“Điều này được thể hiện qua hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, giấy tri ân... của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận mẹ tôi và Công ty cổ phần Đại Nam, quỹ Hằng Hữu do mẹ tôi là Giám đốc điều hành có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo”, trong đơn ông Tuấn nêu.

Ông Tuấn cho biết thêm, thông qua luật sư trong quá trình điều tra vụ án, mẹ ông đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm.

Ngày 6/9, sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, CQĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Thời hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung (không quá 2 tháng), được tính từ ngày CQĐT nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung từ Viện KSND TP.HCM.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Ngày 18/8, sau khi nhận kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cùng ngày, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án; đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND.

Theo Viện KSND TP.HCM, việc trả hồ sơ để làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét nhập vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.