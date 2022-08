Bị bệnh gút có nên uống cà phê?

(VTC News) -

Bệnh gút (hay có tên gọi khác là thống phong) - một loại bệnh viêm khớp thường gặp - do rối loạn chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể. Bệnh xảy ra do tăng sản xuất acid uric nội sinh, giảm đào thải acid uric ở thận, hoặc do ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều purin như các loại thịt đỏ và hải sản.

Bệnh gút là một trong những bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tùy theo giai đoạn bệnh mà bác sĩ chỉ định dùng thuốc để hạ nồng độ axit uric trong máu. Chế độ ăn uống và sinh hoạt quyết định rất nhiều trong quá trình điều trị.

Vậy bệnh gút uống cà phê được không?

Câu trả lời là có. Cà phê tác dụng và ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào là mối quan tâm được con người đặc biệt chú ý trong thời gian dài và đến hiện tại.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, cà phê có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút. (Ảnh minh họa)

Vào thế kỷ17, tại châu Âu, cà phê được xác định giúp hỗ trợ tiêu hóa và điều trị bệnh gút. Đối với bệnh gút, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, cà phê có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút, nhưng hiệu quả tùy thuộc vào giới tính.

Từ những số liệu nghiên cứu có thể rút ra kết luận, việc mỗi ngày sử dụng khoảng 4 tách cà phê sẽ giúp làm giảm nồng độ của acid uric và giảm tỷ lệ của mắc bệnh gút. Các kết quả nghiên cứu thấy rằng, không phải là hoạt chất caffeine mà là một chất khác trong cà phê là chlorogenic acid có tác dụng giúp chống lão hóa, tác động tới nguy cơ mắc bệnh gút. Vẫn cần phải có nhiều nghiên cứu khác để tìm ra hoạt chất nào trong cà phê giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh gút, tuy nhiên với kết quả trên, những người đang mắc bệnh gút và sử dụng cà phê hàng ngày có thể yên tâm hơn.

Thực tế, uống cafe tốt cho người bệnh gút. Cà phê khi được sử dụng vào cơ thể có thể làm tăng độ hòa tan của acid uric có trong nước tiểu. Các hoạt chất polyphenol trong cà phê giúp cải thiện được tính thẩm thấu của tế bào để các chất chuyển hóa oxy hóa có trong tế bào được thải ra ngoài một cách hiệu quả và kịp thời. Từ đó sự cân bằng giữa chức năng bài tiết trong cơ thể và lượng acid uric được điều chỉnh.

Vì vậy, uống cà phê đúng cách sẽ có lợi cho việc làm giảm nồng độ của acid uric trong máu và cho quá trình bài tiết của nước tiểu. Tuy việc uống cà phê có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể đặc biệt ở trên bệnh nhân gút, giúp ngăn ngừa nguy cơ bùng phát cơn gút, thì cũng đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, việc sử dụng cà phê quá nhiều có thể gây ra các tác dụng ngược.

Khi sử dụng 5 tách cà phê trở lên, lượng acid chlorogenic ảnh hưởng đến gan, kích thích sự bắt đầu tích tụ mỡ của các tế bào. Khi hấp thụ quá nhiều một lượng lớn caffeine trong cà phê có thể dẫn đến tình trạng tim đập nhanh, huyết áp cũng tăng lên và kèm theo sự xuất hiện của nhiều hiện tượng khác như: sốt ruột, nôn nóng, ù tai, bất an và chân tay run.