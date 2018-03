Bị bạn diễn tố láo và vô văn hóa, nữ chính phim 'Thương nhớ ở ai' lên tiếng

(VTC News) - Trà My - nữ diễn viên vào vai Hạnh trong phim "Thương nhớ ở ai" lên tiếng trước việc bị diễn viên Ngọc Anh tố cáo là "láo và vô văn hóa"

Trà My và Ngọc Anh là hai diễn viên chính của phim Thương nhớ ở ai. Trong đó, Trà My vào vai Hạnh, con gái của Nhân - vai diễn do Ngọc Anh thủ vai.

Trong quá trình quay phim, hai nữ diễn viên này thường xảy ra xung khắc. Theo lời kể của Trà My, tập 31 phim Thương nhớ ở ai có cảnh Nhân tát Hạnh một cái thật đau. Trước khi bấm máy, đạo diễn Lưu Trọng Ninh có nói với Ngọc Anh: "Cảnh này phải thật nên em có bất cứ cái gì bức xúc với Trà My thì đây là cơ hội hiếm có để ra tay".

Kết quả, Trà My nhận được một cái tát mà cô rất đau. Cô chia sẻ: "Trong đời mình chưa từng bị ai tát đau như vậy, má mình in hằn dấu tay và tai trái của mình sau cái tát đó bị ù hẳn đi một lúc lâu".

Tới khi chuyển góc quay, Trà My lại nhận từ Ngọc Anh một cái tát rất mạnh. Lần này, cô chủ động né tránh nhưng không may, cái tát lại trúng vào mũi, khiến cô đau hơn.

"Lúc đó tôi điên lên rồi, trong tâm trạng căng thẳng và khó kiểm soát, đồng thời bản năng tự vệ tự nhiên nên chỉ sau khi đạo diễn hô 'cắt', tôi vung tay tát lại chị Ngọc Anh một cái trong sự sững sờ của tất cả mọi người", Trà My kể lại.

Sau cảnh quay đó, Trà My khóc rất nhiều. Cô cảm thấy vừa tủi thân, vừa hối hận nên chủ động xin lỗi Ngọc Anh.

Trong phim "Thương nhớ ở ai", Trà My và Ngọc Anh vào vai hai mẹ con nhưng mối quan hệ giữa họ ngoài đời rất căng thẳng.

Tuy nhiên, Ngọc Anh vừa lên tiếng tố cáo những lời chia sẻ của Trà My là không đúng sự thật. Theo cô, Trà My không hợp tác với cô cũng như các thành viên khác trong đoàn làm phim nên mới dẫn đến việc bị tát đau. Và sau khi đạo diễn hô cắt, Trà My lao vào tát Ngọc Anh, chửi cô bằng những lời lẽ khiếm nhã và định lao vào đánh tiếp. Ngọc Anh nhận định đó là hành động có chủ ý và không ngại nhận xét về bạn diễn là người "láo và vô văn hóa".

Trước chia sẻ của Ngọc Anh, Trà My giữ im lặng. Cô chỉ tiết lộ là khóc rất nhiều. Hạnh của Thương nhớ ở ai viết: "Nước mắt cứ trào ra. Vì ức. Hay vì gì không rõ. Nhưng kệ".

Trà My còn tiết lộ, sau lùm xùm trên, một người chị cùng có mặt trong đoàn làm phim Thương nhớ ở ai có nói với cô rằng: "Mọi chuyện kệ nó đi. Đúng hay sai, người trong cuộc rõ hơn ai hết, đừng để mình tạo nên danh tiếng cho người khác, với những câu chuyện bịa đặt của họ.

Họ chỉ cần đu em để được lên báo thôi. Không thể đấu nhau bằng thực lực diễn xuất, thì tìm cách nổi bằng cách dìm và dựng chuyện nói xấu người khác. Em nên tập trung vào dự án phim điện ảnh hiện tại, và sắp tới. Câu chuyện Thương nhớ ở ai ở sau lưng rồi".

Liên lạc với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, ông chia sẻ: "Trà My là người sống rất bản năng, không tính toán, nghĩ gì nói nấy, còn Ngọc Anh chín chắn hơn nhưng vẫn chưa thoát khỏi tính chất là một diễn viên nghiệp dư. Hai con người hồn nhiên với hai cá tính khác nhau, chưa va chạm nhiều trong giới giải trí nên mới xảy ra những ồn ào trên.

Trong cảnh bị tát, sau lần quay đầu tiên, cả Ngọc Anh và Trà My đều khóc và ra ngồi hai góc riêng. Tới lần quay thứ hai, Trà My mới quay lại tát Ngọc Anh. Tôi có nói chuyện với My. Cô ấy cũng biết mình sai nên ra xin lỗi Ngọc Anh.

Trà My không chửi Ngọc Anh nhưng đây là câu chuyện riêng tư của hai người, lẽ ra nên giải quyết riêng giữa những người trong cuộc. Trà My quá vô tư khi chia sẻ nó với công chúng.

Sau ồn ào trên, cả Ngọc Anh và Trà My đều gọi điện nói chuyện với tôi. Tôi khuyên cả hai nên bình tĩnh, không nên phát ngôn bất cứ điều gì vào lúc này. Tôi cũng mong khán giả nhìn nhận sự việc một cách đơn giản. Họ đều là những diễn viên nghiệp dư, chưa va chạm nhiều trong showbiz nên cách ứng xử còn non nớt".

