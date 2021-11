Bị bà Nguyễn Phương Hằng khởi kiện dân sự, nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói gì?

(VTC News) -

Ngày 18/11, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM).

Bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu tòa án buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP.HCM; buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream.

Trả lời VTC News về việc này, ông Nguyễn Đức Hiển cho biết, khởi kiện là quyền của mọi công dân khi thấy mình bị xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Ông Hiển cũng khẳng định, nội dung trả lời phỏng vấn cho Báo Điện tử VOV mà bà Hằng cho rằng đã xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của mình về hình thức là không sai, không vi phạm quy định của pháp luật về phát ngôn, phỏng vấn trên báo chí.

Ông cho rằng, về nội dung thực chất chỉ là những đánh giá đơn thuần về pháp lý của một người có chuyên môn về pháp luật, thể hiện quan điểm khoa học của mình đối với hành vi của một đối tượng thực hiện trong cuộc sống có dấu hiệu tội phạm.

Theo khoa học pháp lý, đối với các nhận định tương tự như trên của ông được gọi là “Định tội danh không chính thức”, tức là dựa trên cơ sở tính chất, dấu hiệu tội phạm có thỏa mãn, có khả năng bị điều tra, truy tố hay không.

Điều này hoàn toàn khác biệt với “Định tội danh chính thức” - sự đánh giá chính thức từ Nhà nước về tính chất pháp lý hình sự về một hành vi phạm tội cụ thể do các Cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Hiển.

Ông Hiển cũng cho biết, sẽ không gửi yêu cầu phản tố do đang tố giác tội phạm, yêu cầu khởi tố với hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng làm nhục, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự, nhân phẩm mình tại Công an tỉnh Bình Dương. Hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng phải được xử lý đúng quy định của pháp luật hình sự mà không phải được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự.

Về nguyên tắc, việc xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm sẽ được ưu tiên hơn việc giải quyết yêu cầu về dân sự, do vậy Tòa án cần chờ kết quả giải quyết của Công an tỉnh Bình Dương trước khi giải quyết vụ việc dân sự của bà Hằng.

"Việc bà Hằng khởi kiện dân sự đối với tôi tại TAND TP Thủ Dầu Một là cách lái sự việc sang hướng dân sự để chuyển hướng cách giải quyết của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng suy nghĩ này là ngây thơ, thiếu hiểu biết về pháp luật, tất nhiên chứa đựng cả sự hàm hồ là kiểu cách đặc trưng mà bà Hằng thể hiện trên mạng xã hội trong thời gian dài vừa qua.

Mỗi cá nhân khi tồn tại trong xã hội đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật và pháp luật luôn đủ rộng để giải quyết đúng đắn các quan hệ phát sinh", ông Hiển nói.

Hôm nay (18/11), ông Nguyễn Đức Hiển cũng đã làm đơn gửi TAND TP Thủ Dầu Một đề nghị Tòa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 212/2021/TLST-DS ngày 26/10/2021 để chờ kết quả giải quyết việc ông tố giác, yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng từ Công an tỉnh Bình Dương.