Bệnh viện tuyến đầu chống dịch thành lập đơn vị khám theo yêu cầu và tiêm chủng

Theo BSCKII. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, tâm lý người dân rất lo ngại việc phải đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bởi “sợ lây nhiễm”.

Vì vậy, để đảm bảo đúng tiêu chí an toàn bệnh viện của Bộ Y tế cũng như để phục vụ được người bệnh tốt hơn, an toàn tuyệt đối, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thành lập Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Tiêm chủng vaccine – thuộc Đơn vị Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của bệnh viện. Đây là khu vực hoàn toàn độc lập với khu vực điều trị các bệnh nhân COVID-19, đảm bảo cho việc khám chữa bệnh của người dân an toàn và hiệu quả.

“Sự ra đời của Trung tâm để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân và người nhà. Nghĩa là cho dù có chống dịch hay thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà xã hội và Bộ Y tế giao thì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn có một đơn vị để người dân có thể đến khám, chữa bệnh tuyệt đối an toàn”, BS Cấp nói.

Người dân đến kiểm tra sức khoẻ tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong ngày đầu ra mắt.

Cũng theo BS Cấp, ở nước ta đang có gánh nặng bệnh tật cả về bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm. Nếu chỉ chú trọng vào phòng chống dịch mà lơ là những công tác chữa bệnh khác, người bệnh sẽ rất thiệt thòi. Do vậy, sự ra đời của Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Tiêm chủng vaccine sẽ tập trung đẩy mạnh các bệnh không gây dịch khác.

Tức là, trong khi bệnh viện vẫn đang đảm nhiệm nhiệm vụ phòng, chống dịch, Trung tâm sẽ thực hiện khám, chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý không phải do COVID-19.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết thêm, cả nước có khoảng 3 – 4 triệu người nhiễm. Trong khi đó, viêm gan C cũng từ 1,2 – 1,5 triệu người nhiễm, đây là thực trạng đáng lo ngại. Do đó, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Tiêm chủng vaccine của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ là tiền đề vừa thực hiện chữa bệnh, vừa thực hiện tiêm chủng, vừa phục vụ khám chữa bệnh từ xa, tiến tới nghiên cứu những phác đồ, các sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho người dân, trong việc kiểm soát các bệnh trên.

Không chỉ có vậy, trước thực trạng dịch COVID-19 hiện nay, nhu cầu về khám, xét nghiệm COVID-19 cho người đi nước ngoài đang rất lớn. Ngoài việc khám sàng lọc, xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận COVID-19, Trung tâm cũng sẽ tiến tới sàng lọc, cấp giấy chứng nhận cho những bệnh khác, phù hợp với yêu cầu của mỗi quốc gia, đất nước.

Đặc biệt, trước khi đến những khu vực hay quốc gia có những mối nguy hiểm cao về lây nhiễm, người dân đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương về cách phòng tránh bệnh.

“Ví dụ như đi châu Phi người dân sẽ được tư vấn cách phòng chống sốt rét. Hay đi đến những nước đang bùng phát dịch COVID-19 mạnh mọi người sẽ được trang bị kiến thức về phòng tránh và hạn chế các tác hại do COVID-19 gây ra. Chúng tôi mong muốn, Trung tâm không chỉ là nơi khám, sàng lọc và cấp giấy chứng nhận COVID-19 mà còn là nơi tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho người dân một cách tốt nhất”, BS Cấp nhấn mạnh.

Đơn vị Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bao gồm: Trung tâm phòng chống dịch, Đơn vị khám chữa bệnh theo yêu cầu và Tiêm chủng vaccine, nhằm phục vụ các hoạt động tiêm chủng vaccine, khám chữa bệnh, kết nối dịch vụ y tế...

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, Đơn vị Chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ khám, tư vấn cho khoảng 300-400 người mỗi ngày.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có chức năng là tuyến cao nhất khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới; đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế chuyên khoa; chỉ đạo tuyến; hợp tác quốc tế; phòng chống dịch bệnh và nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh chuyên khoa.