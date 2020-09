Bệnh viện ở TP.HCM sẽ phải tạm đóng cửa nếu lơ là chống dịch COVID-19

Ngày 8/9, Sở Y tế TP.HCM gửi công văn khẩn đến các BV trên địa bàn thành phố yêu cầu tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP.HCM, Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong BV để không xảy ra lây nhiễm COVID-19 trong môi trường BV.

Trước đó, ngày 28/8, Sở Y tế TP.HCM công khai kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại BV. Có 28 BV được kiểm tra thì chỉ 20 bệnh viện đạt tiêu chí được đánh giá an toàn, 2 BV không an toàn và 6 BV an toàn ở mức thấp.

Qua kết quả kiểm tra đợt 1, Sở Y tế đề nghị các BV thuộc Bộ, Ngành, công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố phải khẩn trương thực hiện các nội dung phòng ,chống dịch COVID-19.

Danh sách xếp hạng mức độ an toàn của các BV được đánh giá đợt 1.

Những BV đã được kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 cần khẩn trương khắc phục những nội dung tồn tại mà Đoàn kiểm tra Sở Y tế đã hướng dẫn khắc phục để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra lại. Đối với những BV đã được đánh giá đạt mức không an toàn sẽ được tổ chức đánh giá lại lần 2 sau một tuần. Nếu kết quả lần 2 BV vẫn đạt mức không an toàn, sẽ kiến nghị UBND TP.HCM, Bộ Y tế cho tạm ngưng hoạt động BV để khắc phục.

Đối với những cơ sở y tế chưa được đánh giá hoạt động, phải tự kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế ban hành. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá lại hoạt động chống dịch của đơn vị và nhập điểm đánh giá vào phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế.

Đối với các BV đã có tài khoản đánh giá trực tuyến nhưng chưa tiến hành đánh giá như BV Bưu Điện, BV Răng - Hàm - Mặt Sài Gòn, Răng - Hàm - Mặt Mỹ Thiện, Thẩm mỹ Korea Star Sao Hàn, Phẫu thuật thẩm mỹ Angel, BV Hoàn Mỹ Thủ Đức phải khẩn trương tổ chức đánh giá và nhập điểm đánh giá vào phần mềm của Bộ Y tế trước ngày 10/9.

Đối với những BV đã đạt mức an toàn, Sở Y tế yêu cầu phải tiếp tục giữ vững các kết quả phòng, chống dịch bệnh đã đạt được. Bên cạnh đó cần tăng cường giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị để không xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo trong BV.