Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) là một trong những cơ sở khám chữa bệnh tin cậy trong khu vực, luôn được nhân dân trong tỉnh và các huyện lân cận của tỉnh bạn ghi nhận và đánh giá cao trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách triệt để thủ tục hành chính.

Là bệnh viện hạng II, tuyến huyện với cơ cấu 500 giường bệnh. Bệnh viện hiện có 27 khoa phòng và 01 trung tâm, gồm 20 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 07 phòng chức năng. Hàng ngày bệnh viện đa khoa TP Vinh tiếp nhận trung bình từ 2.000 đến 2.200 bệnh nhân đến khám bệnh, trong đó có gần 650 người điều trị nội trú/01 ngày.

Bệnh viện đa khoa TP Vinh đứng top đầu cả nước về chỉ số hài lòng người bệnh.

Bệnh viện đa khoa TP Vinh là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Giai đoạn 2017- 2019 được UBND tỉnh Nghệ An giao quyền tự chủ về chi thường xuyên. Hiện tại Bệnh viện tiếp tục là đơn vị duy nhất của ngành y tế Nghệ An tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An thí điểm giao quyền thực hiện cơ chế tự chủ về toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, Bệnh viện đa khoa TP Vinh đã có bước phát triển “đột phá” trên tất cả các mặt hoạt động như cơ sở vật chất được cải tạo, nâng cấp, xây mới khang trang, sạch đẹp. Máy móc, trang thiết bị y tế được đầu tư, mua sắm bổ sung đầy đủ; tuyển dụng, thu hút được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, về cơ bản đáp ứng được cho sự phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011- 2019 nhờ có sự đồng thuận cao trong tập thể ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện, cùng chung sức xây dựng và phát triển bệnh viện, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện đa khoa TP Vinh được đón tiếp, hướng dẫn nhiệt tình

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã định hướng, tập trung xây dựng và phát triển bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh. Lấy việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin (CNTT) làm bước “đột phá” trong phát triển bệnh viện - cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà tối đa cho người bệnh.

Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, toàn diện, số hóa toàn bộ các hoạt động khám, chữa bệnh. Cụ thể, bệnh viện đã triển khai Phòng máy chủ, điều hành trung tâm và hệ thống mạng, an ninh mạng; Hệ thống quản lý thông tin tổng thể bệnh viện (HIS); Hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm (LIS); Hệ thống truyền tải, lưu trữ và hội chẩn hình ảnh trực tuyến y khoa (PACS); Hệ thống phần mềm Bệnh án điện tử (EMR); Hệ thống phần mềm ký số tập trung; Hệ thống phần mềm báo động đỏ trong cấp cứu người bệnh; Hệ thống quản lý văn bản (i Office); Thẻ khám, chữa bệnh thông minh; Các phần mềm: tuyển dụng; quản lý trang thiết bị y tế…

Bệnh viện đa khoa TP Vinh không ngừng đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại

Kết quả đạt được qua quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng bệnh viện theo mô hình của Bệnh viện thông minh:

Thứ nhất, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã trở thành mô hình điểm trong khu vực về việc ứng dụng CNTT, cải cách hành chính và tự chủ tài chính để các bệnh viện và Sở Y tế các tỉnh bạn về tham quan, học tập kinh nghiệm.

Thứ hai, Bệnh viện là một trong 5 bệnh viện trên toàn quốc được Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện đạt 6/7 nhóm tiêu chí của Bệnh viện thông minh.

Thứ ba, Bệnh viện là một trong 05 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được Hội đồng đánh giá Bệnh án điện tử của Cục CNTT- Bộ Y tế nghiệm thu, cho phép ứng dụng Bệnh án điện tử (loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy).

Thứ tư, Bệnh viện đã số hóa được trên 90 % các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh. Công tác quản trị bệnh viện: quản trị, tuyển dụng nhân sự; quản lý trang thiết bị; quản lý nhà ăn, nhà xe, cổng ra vào; quản lý văn bản; báo cáo, tổng hợp, phân tích số liệu khám, chữa bệnh, số liệu tài chính…đều được số hóa thực hiện trên phần mềm.

Nhân viên chăm sóc khách hàng giúp đỡ người bệnh

Mặc dù, Bệnh viện đa khoa TP Vinh nằm giữa trung tâm thành phố với hơn 20 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, tư nhân, nhưng số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh luôn tăng cao, ổn định hàng năm, đứng hàng đầu trong toàn ngành về số lượng bệnh nhân khám bệnh ngoại trú/ngày (trung bình 2.000 bệnh nhân khám/ngày, ngày cao điểm lên tới 2.500 lượt khám, số bệnh nhân điều trị nội trú luôn ổn định ở mức 650 bệnh nhân).

Nhờ ứng dụng triệt để CNTT, cải cách hành chính tốt, nên mặc dù số lượng người bệnh đến khám và điều trị hàng ngày rất đông, nhưng đều được giải quyết đơn giản, gọn nhẹ, hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai sót; tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Chất lượng bệnh viện cuối năm 2019 được Hội đồng đánh giá chất lượng bệnh viện của ngành y tế đánh giá đạt 4.03 (cao nhất trong hệ thống các Bệnh viện công lập). Chỉ số hài lòng người bệnh luôn đứng tốp 10 bệnh viện có chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện được đổi mới một cách toàn diện, phát triển cả về chất lượng và số lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở các khoa, phòng được trang bị đầy đủ, về cơ bản đáp ứng tốt cho công tác phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật, phục vụ người bệnh.

Ngoài việc triển khai các kỹ thuật thông thường theo danh mục phân tuyến kỹ thuật, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới chuyên sâu tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đã được triển khai tại các khoa, phòng, điển hình như: Phẫu thuật nội soi tiêu hoá, tiết niệu, gan mật, tai mũi họng, phụ sản được tiến hành thường qui; Đặc biệt, đã triển khai các kỹ thuật mổ chuyên sâu trong tiết niệu, như: PTNS tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; PTNS cắt UPĐ TTL bằng dao mổ điện lưỡng cực, bốc hơi UPĐ TTL bằng năng lượng Laser…Góp phần hạn chế số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến trên, đã gây dựng được thương hiệu riêng cho Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh.

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh tin cậy của nhân dân trong tỉnh và các huyện lân cận của tỉnh bạn. Bệnh viện tiếp tục hoàn chỉnh mô hình Bệnh viện thông minh vào cuối năm 2020 và định hướng xây dựng Bệnh viện không giấy tờ (dự kiến hoàn chỉnh vào cuối năm 2025).