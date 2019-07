Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Đơn vị đi đầu trong số hóa y tế

Nhờ tiên phong và ứng dụng mạnh mẽ các kỹ thuật mới trong khám, điều trị, bệnh viện thu hút được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đến khám, chữa bệnh. Chính vì lẽ đó, việc thực hiện số hóa bệnh viện bao gồm bệnh án điện tử, áp dụng chữ kỹ số…đã được thực hiện rất bài bản và có chất lượng.

Từ bệnh viện thông minh….

Từ năm 2013, BVĐK tỉnh Phú Thọ đã bắt tay vào thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ. Đây là bệnh viện đầu tiên trên cả nước triển khai phần mềm “Giải pháp bệnh viện thông minh HIS”.

Triển khai mô hình bệnh viện thông minh, người bệnh (có thẻ thông minh do bệnh viện phát hành) khi đến khám, chữa bệnh sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khám bằng cách quẹt thẻ để lấy số thứ tự khám bệnh, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và hiện nay, thẻ khám chữa bệnh thông minh đã được bệnh viện ứng dụng chữ ký số trên mỗi thẻ cho người bệnh.

Từ thẻ khám bệnh thông minh này, người bệnh không cần phải dùng bút để ký các chữ ký tươi cho các bản cam kết trước khi mổ. Đồng thời bệnh viện cũng đã triển khai việc quẹt thẻ để in hóa đơn đỏ các chi phí khám, chữa bệnh nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch các dịch vụ và chi phí khám chữa bệnh phải trả. Tại tất cả các phòng khám cũng đã được trang bị màn hình LCD và loa gọi giúp người bệnh khi đến khám nhìn thấy công khai thứ tự của mình và chờ đến lượt vào khám một cách văn minh, loại bỏ tâm lý chiếm chỗ, chen lấn trước khi chưa áp dụng mô hình.

Đến bệnh án điện tử

Từ tháng 3/2019, BVĐK tỉnh Phú Thọ bắt tay vào thực hiện thí điểm bệnh án điện tử. Đến nay, trong mỗi phòng bệnh thuộc các trung tâm chuyên sâu, các khoa trong bệnh viện đều được trang bị máy tính di động để thực hiện bệnh án điện tử. Cùng với việc trang bị máy móc thiết bị, bệnh viện tích cực triển khai nâng cấp phần mềm, tập huấn cho các cán bộ y bác sĩ về thực hiện áp dụng bệnh án điện tử.

Nhờ ứng dụng bệnh án điện tử việc tìm kiếm thông tin của người bệnh thuận lợi, chính xác và quan trọng là không mất nhiều thời gian truy lục. Qua thống kê, trung bình mỗi năm BVĐK tỉnh lưu trữ gần 80.000 hồ sơ bệnh án giấy. Hồ sơ bệnh án bằng giấy phải được lưu trữ ít nhất 10 năm và một số trường hợp phải đến 15, 20 năm theo quy định pháp luật.

Đối với bệnh án giấy, bệnh viện hiện chi phí khá tốn kém cho việc cất giữ, bảo quản. Khi có vấn đề cần kiểm tra lại bệnh án, việc tìm kiếm trong kho vô cùng vất vả và tốn thời gian. Triển khai bệnh án điện tử đã giảm được tối đa hồ sơ bệnh án giấy, giúp truy cập nhanh thông tin, hỗ trợ chẩn đoán, nghiên cứu khoa học của các chuyên khoa, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị, đặc biệt, người bệnh được thăm khám, điều trị chính xác, hiệu quả hơn.

Bệnh viện cũng tiên phong đi đầu trong phủ sóng wifi tốc độ cao toàn bệnh viện. Toàn bộ thông tin được truyền tải trong bệnh viện qua mạng, do đó quy trình khám chữa bệnh sẽ được rút gọn và cải thiện rất nhiều, quan trọng nữa là người bệnh không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, gây mệt mỏi, tốn kém…

Giải pháp bệnh viện thông minh cung cấp hệ thống thống kê, báo cáo, hệ thống giám sát cho nội bộ bệnh viện và giúp các cơ quan quản lý cấp trên có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình khám, chữa bệnh.

Bệnh án điện tử đảm bảo sạch đẹp, đầy đủ các yêu cầu, quản lý được sự tuân thủ theo phác đồ, không còn sai sót trong việc thống kê sai số lượng thuốc, tránh được sao chép sai, chỉ định không phù hợp về thời gian... Hệ thống phần mềm cho phép cảnh báo các trường hợp dị ứng thuốc, tương tác thuốc, phụ nữ có thai, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, triển khai kháng sinh dự phòng, chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ điều trị… Hệ thống giúp lãnh đạo khoa kiểm soát mã hóa chẩn đoán, theo dõi sát việc thực hiện các chỉ định chăm sóc, chỉ định cận lâm sàng…

Thông qua các tiện ích của bệnh án điện tử, việc điều trị cho người bệnh luôn được công khai, minh bạch, rõ ràng, tránh sai sót đáng tiếc xảy ra. trên cơ sở triển khai thí điểm PACS, đã giúp truy xuất nhanh chóng và lưu trữ hình ảnh dữ liệu một cách kinh tế nhất. Bác sĩ xem được hình ảnh y khoa bất kỳ nơi nào, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, giúp cho việc nghiên cứu khoa học, hội chẩn, đào tạo từ xa ở trong nước và nước ngoài được phát triển.

Bên cạnh đó, các thống kê, báo cáo được tổng hợp tự động bằng phần mềm, được lưu giữ, truyền tải có tính bảo mật cao qua mạng Internet tốc độ cao, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các đầu mối. Mô hình này còn giúp giám sát các hoạt động thu, chi và kiểm soát việc cấp phát thuốc, vật tư tiêu hao… từ đó, góp phần tích cực hạn chế thất thoát và lãng phí trong công tác khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của bệnh viện.

Trước đó, từ năm 2016, BVĐK tỉnh Phú Thọ đã thực hiện triển khai hệ thống phần mềm PASC trong chẩn đoán hình ảnh và đến tháng 7/2017, bệnh viện chính thức sử dụng hệ thống PASC. Thời gian phục vụ người bệnh được rút ngắn đáng kể, đặc biệt là đối với chụp CT, MRI do không phải lựa chọn ảnh để in phim và không tốn thời gian cho in phim. đặc biệt còn tiết kiệm, giảm chi phí liên quan đến sử dụng phim X.quang; giảm bớt đáng kể lượng vật tư tiêu hao như: hóa chất, túi đựng phim, phim các loại…

Từ triển triển khai bệnh án điện tử, hiện đại hóa lưu trữ thông tin cũng như gia tăng các tiện ích cho người bệnh, nhân viên y tế, BS CKII Hoàng Xuân Đoài, Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ khẳng định, bệnh viện tiếp tục lộ trình thực hiện mô hình bệnh viện thông minh đem lại sự an toàn cho người bệnh, tiết kiệm thời gian điều trị, tra cứu thông tin liên quan.

Đánh giá về ứng dụng CNTT tại BVĐK tỉnh Phú Thọ, PGS - TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế, cho biết, lãnh đạo BVĐK tỉnh Phú Thọ là những người rất tâm huyết, mạnh dạn ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động bệnh viện. Minh chứng là bệnh viện đã đầu tư lớn, có chất lượng, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp để đem đến giải pháp phần mềm y tế hiệu quả. Hiện bệnh viện đã cấp được 824 chữ ký số cho thầy thuốc, bệnh án điện tử đã số hóa các biểu mẫu theo đúng quy định của Bộ Y tế. BVĐK tỉnh Phú Thọ là cơ sở y tế đi đầu trong số hóa bệnh viện!

TS Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho rằng, sự phát triển mạnh về CNTT của BVĐK tỉnh Phú Thọ là mô hình kinh nghiệm hay để áp dụng với các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Thời gian tới đây, BVĐK tỉnh Phú Thọ nên bắt tay thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tiếp cận với trình độ quản lý cao của mô hình bệnh viện thông minh.

Quỳnh Chi