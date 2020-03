Luôn cố gắng mang đến cho cộng đồng những giải pháp chữa bệnh tốt nhất, Thuốc dân tộc đã đồng hành cùng đài truyền hình VTV2 trong chương trình “Sống khỏe mỗi ngày”, nhằm tư vấn cách phương pháp điều trị viêm đại tràng hiệu quả.

Chuyên gia tư vấn cách điều trị viêm đại tràng hiệu quả trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày VTV2

Chương trình có sự tham gia của ThS. BS Nguyễn Thị Tuyết Lan - nguyên Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện YHCT Trung ương, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Thuốc dân tộc và chị Lê Thị Tuyền - bệnh nhân mắc viêm đại tràng mãn tính nhiều năm nay.

Tại chương trình, bác sĩ Tuyết Lan đã có những chia sẻ chuyên sâu về bệnh viêm đại tràng, triệu chứng điển hình cũng như những biến chứng bệnh nhân có thể gặp phải nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ngoài ra, bác sĩ cũng tư vấn cách phòng tránh và phương pháp loại bỏ bệnh viêm đại tràng từ gốc, ngăn ngừa tái phát hiệu quả từ thảo dược Đông y.

Chia sẻ tại chương trình bác sĩ Tuyết Lan cho biết: “Viêm đại tràng là căn bệnh vô cùng phổ biến. Bệnh gây ra các triệu chứng đau bụng âm ỉ, đi ngoài, rối loạn tiêu hóa, khiến cuộc sống người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bệnh viêm đại tràng còn rất khó điều trị dứt điểm, dễ tái đi tái lại, về lâu dài nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.

Có hai phương pháp điều trị viêm đại tràng chính là Đông y và Tây y. Nhưng tôi thường có thói quen sử dụng Đông y nhiều hơn. Bởi, trong YHCT có rất nhiều cây thuốc chữa viêm đại tràng hiệu quả, phương pháp này còn rất an toàn, lành tính và phù hợp với nhiều đối tượng kể cả trẻ nhỏ và phụ nữ cho con bú. Ngoài ra, với cơ chế tấn công vào căn nguyên gây bệnh, bài thuốc Đông y giúp loại bỏ bệnh từ gốc, đem lại hiệu quả tối ưu và ngăn ngừa tái phát hiệu quả”.

Chương trình được phát sóng ngày 7/3/2020 trên kênh VTV2. Xem chi tiết chương trình tại: https://vtv.vn/video/song-khoe-moi-ngay-dieu-tri-viem-dai-trang-man-tinh-426053.htm

Giải pháp chữa viêm đại tràng từ thảo dược Đông y của Thuốc dân tộc được VTV2 khuyên dùng

Trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày VTV2, bài thuốc chữa viêm đại tràng Tiêu thực phục tràng hoàn được giới thiệu là giải pháp tối ưu giúp đẩy lùi viêm đại tràng hiệu quả.

Trong phóng sự của chương trình giới thiệu, để tăng gấp đôi công năng và rút ngắn thời gian điều trị bệnh viêm đại tràng, các bác sĩ của Trung tâm Thuốc dân tộc đã chia Tiêu thực Phục tràng hoàn thành 4 chế phẩm nhỏ. Mỗi chế phẩm có công dụng điều trị một triệu chứng bệnh cụ thể, giúp loại bỏ bệnh từ gốc, hạn chế tái phát cực tốt.

Tiêu thực Phục tràng hoàn là bài thuốc được nghiên cứu và bào chế với công thức độc quyền bởi các chuyên gia tiêu hóa hàng đầu của Trung tâm Thuốc dân tộc. Được biết, bài thuốc được kế thừa từ bài thuốc cổ của người Tày, sau đó được các bác sĩ của Trung tâm gia giảm thêm các vị thuốc để phù hợp với cơ địa của người hiện đại, từ đó đem đến hiệu quả điều trị cao hơn.

Các vị thuốc quý có trong bài thuốc đều trồng tại vườn dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP - WHO của Trung tâm Thuốc dân tộc. Vì vậy, đảm bảo được tính an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ và phụ hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, do được bào chế hoàn toàn từ thảo dược nên Tiêu thực Phục tràng hoàn có hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt và rất dễ uống.

Đặc biệt, trong thành phần bài thuốc còn có 3 loại cây thuốc bí truyền chỉ riêng người Tày mới có là Cây Cháp phe, Cây Án mật, Cây Si Lung. Được biết, đây là bài thuốc duy nhất hiện nay có 3 vị thuốc này.

Nhận xét về bài thuốc Tiêu thực Phục tràng hoàn, bác sĩ Tuyết Lan cho biết: “Tiêu thực Phục tràng hoàn được bào chế từ nhiều loại thảo dược quý giá như Phục linh, Phụ tử, Hương phụ, Đại hoàng, Đẳng sâm, Mộc hương,... Đây đều là những vị thuốc đã được nghiên cứu có công dụng rất tốt trong việc điều trị viêm đại tràng. Đặc biệt, thuốc phù hợp với mọi đối tượng, trẻ em và phụ nữ mang thai cũng sử dụng được”.

Tại chương trình có thêm sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt đó là chị Lê Thị Tuyền, người mắc bệnh viêm đại tràng nhiều năm nay. Chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi kết thúc chương trình chị cho biết rất ấn tượng về thành phần cũng như cơ chế điều trị của bài thuốc Tiêu thực Phục tràng hoàn và quyết định sẽ tới Trung tâm thăm khám và điều trị.

Chị Lê Thị Tuyền chia sẻ

>>> Xem thêm: Hành trình thoát khỏi bệnh viêm đại tràng dai dẳng sau nhiều năm nhờ Thuốc dân tộc