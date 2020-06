TS.BS Y khoa Phạm Việt Hoàng – 'Ông hoàng xương khớp' giữa đời thường

Cái tâm với nghề

Đến gặp Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng giữa ngày nắng oi ả của ngày hè, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông không giấu nổi những suy tư nghề nghiệp về việc tìm ra giải pháp xương khớp tối ưu cho người Việt mình.

“Trong suốt mấy chục năm nghiên cứu, trực tiếp thăm khám và điều trị cho hàng ngàn người bệnh, tôi rất băn khoăn và thận trọng khi sử dụng thuốc Tây có tác dụng nhanh chóng nhưng có thể ảnh hưởng đến gan, thận, dạ dày cũng như sức khoẻ tổng thể của bệnh nhân. Tôi nhận thấy, thuốc Tây rất tốt trong các cơn đau cấp nhưng hầu như chỉ có thể giảm đau tạm thời và chỉ chữa được triệu chứng trong ngắn hạn.

Rất nhiều người phải phụ thuộc thuốc giảm đau lâu dài, phải tiêm dịch trực tiếp các khớp lớn và thậm chí phải phẫu thuật thay khớp ngoài mong muốn, vừa đắt đỏ tốn kém mà còn phải chịu đựng các vấn đề thải ghép cũng như tỷ lệ thành công không phải lúc nào cũng như mong muốn”, TS trải lòng.

Dành cả cuộc đời làm việc và cống hiến tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam, Bác sĩ Phạm Việt Hoàng thấu hiểu "y học cổ truyền là kho báu của dân tộc Việt Nam”, ông luôn đau đáu việc đưa y học hiện đại vào các bài thuốc xương khớp cổ phương để bà con khắp nơi đều có thể sử dụng.

Khi được hỏi về động lực nào khiến ông có thể dành cả đời người để theo đuổi giải pháp xương khớp tổng thể và tối ưu cho người Việt, ông chỉ chia sẻ mộc mạc: “Đồng hành cùng các bệnh nhân trong việc điều trị xương khớp, hơn ai hết tôi hiểu được những gì mà bệnh nhân đang trải qua từng ngày. Đây cũng chính là động lực thôi thúc tôi tìm ra phương pháp giúp những người đang mắc nhẹ thì có thể hỗ trợ chữa trị dứt điểm, những người bị nặng lâu năm thì có thể hết đau và tránh được những biến chứng nghiêm trọng dẫn đến phải phẫu thuật hoặc thậm chí nằm liệt nốt phần đời còn lại”.

Hơn 10 năm nghiên cứu, bảo vệ thành công công trình tiến sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Tiến sĩ cùng các chuyên gia về xương khớp đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông Tý Đan Hoàng Kim. Ông cũng chính là người tiên phong trong việc xây dựng gói giải pháp chăm sóc và hỗ trợ điều trị xương khớp bằng cách bổ sung thêm 2 liệu pháp dùng ngoài bao gồm Bột Ngâm Chân và Rượu Xoa Bóp Bí Truyền.

Nỗi niềm hạnh phúc

Qua tìm hiểu thực tế và khảo sát rất nhiều cộng sự cũng như bệnh nhân của Tiến sĩ, chúng tôi được biết suốt nhiều năm nay, gói giải pháp tổng thể này đã hỗ trợ hàng ngàn người phục hồi sức khỏe xương khớp, cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Nhiều bà con cứ gặp là gọi và chào tôi là “ông hoàng xương khớp”, ban đầu tôi nghe không quen và cũng ngượng lắm toàn phải đính chính, nhưng dần cũng quen và nghe bà con gọi mãi cũng thấy rất thân thiện và tình cảm – cũng may là mình tên là Hoàng nên cũng dễ quen tai” ông cười vui vẻ nói”.

Niềm hạnh phúc hạnh phúc lớn nhất của tiến sĩ đó chính là bài thuốc của ông đến được tay từng bệnh nhân, giúp họ phục hồi sức khoẻ và cải thiện sức khỏe. Với tâm niệm đặt sức khoẻ người bệnh lên trên tất cả, ông cùng các cộng sự của mình ngày đêm không ngừng lan toả những giá trị tốt đẹp này đến cộng đồng.

Trước khi chia tay, TS Phạm Việt Hoàng siết tay chúng tôi thật chặt, chào tạm biệt nhưng cứ như dặn dò những nỗi lòng của một người Thầy thuốc: “Tôi thực tâm mong bà con đặt ưu tiên tâm huyết, thời gian, tiền bạc cho việc chủ động chăm sóc sức khoẻ tổng thể nói chung cũng như sức khỏe xương khớp nói riêng. Cả cuộc đời làm nghề y tôi nhận ra “một đồng chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà sẽ giá trị bằng cả một ngàn đồng chăm sóc sức khoẻ bị động tại bệnh viện”.

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng đạt được nhiều giải thưởng và thành tựu đáng ghi nhận như: “Thầy thuốc ưu tú” do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trực tiếp ký tặng, “Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân” do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trao tặng; “Bác sĩ có thành tựu xuất sắc vì sức khỏe xương khớp cộng đồng” do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trực tiếp ký và trao tặng và còn nhiều thành tích và giải thưởng đáng ghi nhận khác.

