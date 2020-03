Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam đồng hành cùng VTV2

Phòng chẩn trị YHCT Da liễu Đông y trực thuộc CTCP Nghiên cứu Da liễu Đông y Việt Nam là một trong những địa chỉ uy tín trị mụn trứng cá. Nhờ uy tín của mình, mới đây trung tâm đã vinh dự được VTV2 mời xuất hiện trong chương trình "Vì sức khỏe người Việt" để tư vấn về cách trị mụn trứng cá.

VTV2 đồng hành cùng TT Da liễu Đông y Việt Nam tư vấn cách trị mụn hiệu quả bằng thảo dược Đông y

Chuyên gia tư vấn cách trị mụn trứng cá hiệu quả trên VTV2

Tham gia chương trình có: Bác sĩ CK II Nguyễn Thị Nhuần - Nguyên PGĐ Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Khám bệnh BV YHCT TƯ cùng các nhân vật là bạn Huyền Anh, Lan Anh - người bị mụn trứng cá và đã loại bỏ thành công bằng giải pháp sử dụng thảo dược Đông y tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam.

Tại chương trình, bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần đã chia sẻ những thông tin cơ bản về mụn trứng cá: Nguyên nhân gây mụn và những tác hại nếu như không xử lý kịp thời và đúng cách. Ngoài ra, bác sĩ cũng tư vấn về việc chăm sóc da để hỗ trợ quá trình làm nhanh lành mụn cũng như là phương pháp loại bỏ mụn an toàn, hiệu quả từ gốc.

Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam là địa chỉ uy tín, tin cậy

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần cho biết: “Hiện nay có hai phương pháp điều trị mụn chính là Tây y và Đông y. Trong đó liệu pháp của Tây y là sử dụng kháng sinh, kháng viêm, kem thoa ngoài da. Ngược lại Đông y sử dụng hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên.”

Với kinh nghiệm hơn 40 năm điều trị mụn bằng giải pháp từ thảo dược Đông y, bác sĩ Nhận định: “Trị mụn bằng Đông y rất quan trọng. Vì Đông y sử dụng hoàn toàn từ các chế phẩm bào chế từ thảo dược tự nhiên đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ. Thuốc Đông y trị mụn bằng cách vừa sử dụng viên uống tác động bên trong, kết hợp tinh chất thoa bên ngoài mang lại tác dụng tối ưu. Thêm vào đó, các bài thuốc lưu truyền qua nhiều đời, hiệu quả được kiểm chứng qua nhiều thế hệ”.

Phương pháp trị mụn tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam được VTV2 khuyên dùng

Mụn trứng cá Hoàn Nguyên được chương trình giới thiệu là giải pháp loại bỏ mụn an toàn có nguồn gốc tự nhiên. Đặc biệt Hoàn Nguyên được bào chế dựa theo nguyên lý y học cổ truyền, sử dụng nhiều thảo dược thiên nhiên quý. Các vị thuốc quý có nguồn gốc từ vườn chuyên canh đạt tiêu chuẩn GACP- WHO, đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ.

Hoàn Nguyên giúp loại bỏ mụn trứng cá với cơ chế kép “trong uống ngoài bôi”

Trong phóng sự chương trình đã giới thiệu “Hoàn Nguyên với cơ chế kép “trong uống, ngoài bôi” giúp tác động từ trong ra ngoài, không chỉ làm mụn nhanh lành, mà còn dưỡng trắng da, se khít lỗ chân lông, tăng cường da sáng khỏe. Nhờ vậy mà bộ sản phẩm đã được bộ y tế cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn lưu hành trên toàn quốc theo số 19921/2016/ATTP-XNCB.”

Nhận xét về bộ Hoàn Nguyên, bác sĩ Nhuần chia sẻ: “Hoàn Nguyên được bào chế từ nhiều loại thảo dược quý. Thành phần có trong tinh chất và viên uống Hoàn Nguyên như Kim ngân hoa, Hoa hồng, Hồng sâm,... có tác dụng đào thải nhân mụn, cân bằng lượng dầu trên da, ngăn ngừa thâm sẹo. Còn nước rửa mặt Hoàn Nguyên chứa thành phần Khổ qua, cao bí đao và nhiều thảo dược kháng vừa giúp làm sạch da lại tăng cường dưỡng chất nuôi dưỡng da sáng khỏe”.

Tại chương trình có có thêm sự xuất hiện của hai khách mời là bạn Huyền Anh và Lan Anh - người đã từng bị mụn trứng cá và điều trị thành công bằng thảo dược Hoàn Nguyên.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng Hoàn Nguyên

Bạn Lan Anh chia sẻ rằng: “Mình đã từng sử dụng rất nhiều loại kem, sữa rửa mặt dành cho da mụn nhưng đều không thành không. Tới khi biết tới Hoàn Nguyên và kiên trì dùng theo chỉ định của bác sĩ thì tình trạng da mụn của mình cải thiện rất nhiều chỉ sau 2 tháng”.

Bạn Huyền Anh cũng nhận định rằng: “Da mặt nhiều mụn khiến mình rất tự ti. Mặc dù áp dụng nhiều phương pháp nhưng đều không thấy tác dụng. Sau đó mình sử dụng Hoàn Nguyên, kiên trì trong uống, ngoài thoa kết hợp chế độ ăn chỉ sau hơn 2 tháng da mặt mình đã sạch mụn, đồng thời da cũng sáng mịn hơn rất nhiều”.

Xem bản đầy đủ chương trình “Vì sức khỏe người Việt: Trị mụn bằng thảo dược Đông y”

https://www.youtube.com/watch?v=ab6g6FzqrNk