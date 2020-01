Trực tiếp: Bộ Y tế họp báo thông tin dịch viêm phổi cấp do virus corona

Hơn 16h ngày 31/1, buổi họp báo bắt đầu.

Ông Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc diễn ra phức tạp, với tốc độ nhanh. Hiện hiểu biết của người dân về căn bệnh, nguồn bệnh chưa rõ ràng. Người dân đang có những lo lắng nhất định, thông tin tiếp nhận chưa được tốt. Điều này xuất phát từ việc chưa có một buổi cung cấp thông tin nào.

Hiện nay có 9.833 ca bệnh, Trung Quốc 9.699, thiệt mạng 213, xảy ra trên 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không nên nghe tin đồn trên mạng

Tại Việt Nam, xác định 5 trường hợp, đều là ca xâm nhập. Trong đó mới đây nhất là ba trường hợp từ Vũ Hán về, một người ở Thanh Hóa, hai ở Vĩnh Phúc. Nghĩa là hiện Việt Nam chưa thấy có ca bệnh lây lan từ cộng đồng.

Chúng ta cần xác định rõ tình hình dịch bệnh, phòng chống dịch quyết liệt nhưng cần tỉnh táo để tránh hệ lụy đến vấn đề xã hội, an sinh của người dân.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong thời gian qua, Việt Nam làm rất quyết liệt trong phòng chống dịch virus corona. Chúng ta có thuận lợi là Phó Thủ tướng là người trực tiếp chỉ đạo ngành Y tế. Ngoài ra, Ban Bí Thư, Chính phủ và các địa phương cũng chỉ đạo sát sao.

Ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Các địa phương cũng làm rất tốt công tác giám sát các cửa khẩu, cơ sở y tế. Giám sát cơ sở y tế là rất quan trọng, giám sát ở cửa khẩu tuy cần thiết, nhưng nhiều khi không phát hiện được ca bệnh (do nhiều người uống hạ sốt).

Trên cơ sở đó, chúng tôi thấy rằng, cần phải có sự phối hợp trong công tác truyền thông để người dân hiểu đi từ vùng dịch về sẽ phải làm gì, có triệu chứng sốt nên làm sao. Chúng ta phải giải thích cho người dân là Chính phủ đã làm rất quyết liệt, Bộ Y tế cũng vậy, nhưng dịch bệnh chỉ đáp ứng được phần nào, không thể chống lại tất cả.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có giao Vụ Truyền thông là đầu mối của tất cả hoạt động truyền thông của Bộ. Vì thế mọi người có thể trực tiếp liên hệ để có được thông tin chính xác nhất, không nên tin nghe theo những tin đồn trên mạng xã hội.

Báo chí nên hướng vào những bài viết khuyến cáo, hướng dẫn người dân để họ yên tâm, không nên quá lắt léo để người dân khó hiểu, gây hoang mang thêm. Chúng tôi hứa sẽ trả lời tất cả các vấn đề cụ thể để người dân nắm bắt để yên tâm hơn, tránh hoang mang.

Việt Nam sẽ cố gắng để dịch không lây lan lớn, hạn chế mọi rủi ro

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ tất cả thông tin phải thường xuyên được cập nhật trên trang web của Bộ Y tế. Dù có kinh nghiệm chống SARS nhưng cũng không nên quá chủ quan bởi dịch lây lan rất nhanh, có tính chất phức tạp, bệnh luôn luôn biến đổi.

Trong lúc này, chúng ta cần chung tay làm sao cho người dân không hoang mang, tất cả phải tham gia chống dịch. Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ, mọi thông tin không được dấu diếm, minh bạch.

Tết vừa rồi, nhân viên Cục Y tế dự phòng đều không có Tết. Ai cũng mong dịch bệnh không lây lan nhưng rất khó, bởi tình hình ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Việt Nam sẽ cố gắng để dịch không lây lan quá lớn, hạn chế mọi rủi ro.

Đại diện WHO.

WHO tin tưởng công tác phòng ngừa, điều trị của Việt Nam

Đại diện WHO cho biết, tổ chức đã công bố tình trạng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona NcoV gây ra.

Để công bố dịch bệnh WHO phải dựa trên 1 số yếu tố. Thứ nhất là nguy cơ lây lan của dịch ra quốc tế. Thứ 2 cần phải có phối hợp của toàn cầu trong công tác đối phó, phòng chống dịch. Ý nghĩa của việc công bố là cần sự hỗ trợ, làm việc cùng nhau chống lại dịch bệnh. Các nước trên thế giới cần có sự chung tay để chống lại dịch bệnh.

Chúng tôi rất hiểu sự băn khoăn, thắc mắc, sợ hãi của công chúng của tuyên bố trên.Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là nâng cấp độ nguy cơ và sự đe dọa của bệnh tật trên toàn cầu. Chúng ta phải nhìn vào thực tế là phần lớn các ca bệnh hiện đều được báo cáo tại Trung Quốc.

Tất nhiên dịch bệnh đã lan ra 22 nước, nhưng phải khẳng định một lần nữa là dịch phần lớn vẫn ở Trung Quốc.

Nhưng với Tổ chức Y tế thế giới quan ngại tình hình lây lan của dịch bệnh này, đặc biệt là ở những nước có ngành y tế chưa đủ mạnh. Chúng tôi đánh giá rất cao chính phủ Việt Nam, ngành y tế Việt Nam trong việc phòng ngừa, chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị các ca bệnh cho đến thời điểm hiện tại.

WHO hoàn toàn tin tưởng vào năng lực ứng phó dịch bệnh của Việt Nam. WHO cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV gây ra.

16h36: Phần Hỏi đáp

213 người chết vì virus corona Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 13h ngày 31/1, thế giới ghi nhận 9.833 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV). Trong đó 213 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc, 9.699 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố. Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 134 trường hợp nhiễm virus corona tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (14 trường hợp), Nhật Bản (14), Hồng Kông (15), Singapore (13), Đài Loan (9), Ma Cao (7), Australia (9), Malaysia (8), Hoa Kỳ (6), Pháp (6), Việt Nam (5), Đức (5), Hàn Quốc (7), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1).

