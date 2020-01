Tổng giám đốc WHO tới Trung Quốc thảo luận tình hình dịch bệnh viêm phổi corona

Trong thông báo đăng tải trên Twitter, Tổng giám đốc Tedros chia sẻ: "Tôi đang trên đường tới Bắc Kinh để gặp gỡ chính phủ và các chuyên gia y tế. Đây là hoạt động thể hiện sự ủng hộ với các biện pháp trước virus corona.

Ngoài ra, các đồng nghiệp tại WHO và bản thân tôi muốn hiểu thêm về những diễn biến mới nhất, cũng như tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc nhằm cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ trước dịch bệnh này".

Theo số liệu mới nhất của WHO, số các ca nhiễm virus corona đã lên tới 2.014 ca, chủ yếu là tại Trung Quốc và 29 ca được xác nhận nhiễm ở 10 quốc gia khác.

Tuần trước, Tổng giám đốc Tedros từng hối thúc Trung Quốc mạnh tay thực hiện biện pháp cách ly "trong thời gian ngắn" để hoạt động kiểm soát dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Ông từng nói: "Nếu chúng ta muốn bảo vệ thế giới, minh bạch là ưu tiên hàng đầu".

Đáp lại lời kêu gọi từ WHO, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp cách ly tỉnh Hà Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán được coi là trung tâm của dịch bệnh do virus corona. Tuy nhiên, do biện pháp này, nhiều quốc gia đang lên kế hoạch sơ tán công dân đang mắc kẹt tại Vũ Hán về nước.