Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Định Khang giúp an thần, cải thiện chứng mất ngủ

Trong xã hội hiện đại, mất ngủ, khó ngủ hay ngủ không sâu giấc không còn là tình trạng của riêng nhóm người cao tuổi. Thực tế cho thấy, rất nhiều người trẻ tuổi đang phải đối mặt với tình trạng này. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể bởi giấc ngủ giúp cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.

Một người bình thường có thời gian ngủ trung bình khoảng 7 - 8 giờ mỗi đêm, hoặc có thể dao động từ 4 - 11 giờ. Một giấc ngủ chất lượng phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: đủ giờ, đủ sâu và quan trọng là cảm thấy khoẻ khoắn, tỉnh táo khi thức dậy... Một số khảo sát cho thấy thời gian ngủ trung bình của con người giảm dần theo tuổi tác.

Mất ngủ có nhiều dạng, bao gồm khó ngủ, ngủ không ngon giấc, thức dậy nhiều lần trong khi ngủ.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến chứng mất ngủ, có thể là rối loạn tâm lý, căng thẳng mệt mỏi, suy nhược thần kinh,... Ban đầu, những biều hiện sẽ không quá rõ khiến chúng ta dễ dàng thờ ơ và chủ quan. Tuy nhiên, nếu để diễn biến kéo dài sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, công việc và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Rất nhiều người đã tìm đến thuốc an thần như giải pháp cứu cánh tức thời. Tuy nhiên, một trong những tác dụng phụ thường gặp nhất của thuốc an thần đó lại là gây buồn ngủ trái khoáy vào ngày hôm sau. Bản chất của thuốc an thần là thời gian tồn tại trong cơ thể lâu hơn thời gian ngủ nên việc lạm dụng sẽ dễ gây “nghiện” thuốc, khó bỏ, luôn thấy mệt mỏi và mất tập trung, lờ đờ, ngủ gà ngủ gật. Do đó, chúng ta có thể cân nhắc đến việc thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống và sử dụng có sản phẩm hỗ trợ có thành phần an toàn hơn để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

