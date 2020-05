Thực hư về công dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khang Can Bảo

Được tạo thành từ 13 loại thảo dược tự nhiên được chuyên gia Lữ Đoàn Hoạt Mười chỉ ra trong công trình nghiên cứu của mình, TPBVSK Khang Can Bảo được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng vì sự lành tính, không gây tác dụng phụ trong và sau khi sử dụng. Cà gai leo, Diệp hạ châu, Nhân trần, An xoa, Sài hồ bắc, Củ móp, Hoàng cầm, Ngũ vị tử sống, Đẳng sâm, Chi tử, Cam thảo, Đại táo, Sinh khương, mỗi loại thảo dược này đều có công dụng trong việc hỗ trợ giải độc gan, giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, giúp hạn chế tổn thương gan do bia rượu.

Sau công trình nghiên cứu này, nhiều người mắc triệu chứng suy giảm chức năng gan đã tìm đến phòng khám của chuyên gia Lữ Đoàn Hoạt Mười để nhận tư vấn chuyên sâu. Mỗi người tìm đến, ông đều coi đó là một cái duyên, luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu, ông thăm khám và đưa ra những lời khuyên hữu ích dành cho từng trường hợp bệnh nhân.

Các phương pháp được ông đưa ra thường có ứng dụng cao trong đời sống với mức chi phí phù hợp với túi tiền người Việt. Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ các nơi xa cũng tìm đến ông để mong muốn được nhận lời khuyên từ chuyên gia. Phòng khám của ông cũng vì thế chẳng khi nào vãn người, tuy vất vả nhưng ông coi đó là niềm hạnh phúc của người thầy thuốc, nếu có thể giúp người thì đó là niềm vui của chính ông.

15 năm tìm hiểu, nghiên cứu y dược học cổ truyền, chuyên gia Lữ Đoàn Hoạt Mười hiểu rằng những loại thảo dược tự nhiên mang tới nhiều công dụng vượt trội trong việc hỗ trợ cải thiện sức khoẻ. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên cũng dần trở thành xu hướng, khách hàng yêu thích và lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tự nhiên.

“Tôi tìm đến Khang Can Bảo vì thành phần sản phẩm này từ thiên nhiên, hơn nữa tôi thường xuyên phải di chuyển nên sản phẩm dạng viên sẽ giúp tôi dễ dàng mang theo", anh Hoàng Kim Nhật Duy chia sẻ.

“Hiện tượng của tôi biểu hiện ra ngoài là luôn ngứa ngáy, mề đay, ăn không ngon và ngủ cũng không ngon, tinh thần cũng hoảng loạn và bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tìm hiểu nhiều những sản phẩm có để cải thiện tình trạng gan và may mắn được bạn bè giới thiệu cho sản phẩm TPBVSK Khang Can Bảo thì tình trạng của tôi cũng đã được cải thiện, ăn ngon, ngủ ngon và không còn ngứa ngáy nổi mề đay nữa. Tôi đã lấy lại được phong độ của mình sau một thời gian sử dụng sản phẩm này”, ông Nguyễn Hùng Thắng chia sẻ.

Là một trong những sản phẩm uy tín trên thị trường, TPBVSK Khang Can Bảo được phân phối bởi Công ty TNHH Thương Mại TRUHACO. “Trước kia tôi có định kiến với TPBVSK do nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, TPBVSK Khang Can Bảo giúp tôi giảm bớt đi nỗi lo đó và cũng cải thiện tình trạng suy giảm chức năng gan của tôi”, Trần Thị Tố Oanh chia sẻ.

Thêm một lý do khiến TPBVSK Khang Can Bảo trở nên được yêu thích chính là nhờ giá thành phù hợp với túi tiền người Việt. Sản phẩm với chất lượng tốt thế nhưng chi phí bỏ ra không quá lớn, khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng thường xuyên để duy trì tình trạng sức khoẻ gan.