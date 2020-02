Sinh con 'thuận tự nhiên', sản phụ nhờ nhân viên y tế cắt rốn nhưng từ chối điều trị

Ngày 11/2, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, khoảng 21h ngày 10/2, bệnh viện tiếp nhận chị H. (34 tuổi, ngụ tại Quận 5) sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” tại nhà. Chị này phải nhập viện sau 6 giờ vì bé chưa được cắt rốn, sản phụ thiếu máu nặng.

14h45 ngày 10/2, sản phụ H. sinh một bé gái. Khi em bé lọt phần đầu ra ngoài thì có người quen qua giúp đỡ sinh tiếp phần thân của bé. Người này đỡ sinh với hai tay được rửa bằng nước muối sinh lý và không có găng tay. Bé sơ sinh được đặt nằm cạnh mẹ cùng với dây rốn chưa cắt. Sau khi được mẹ ruột làm vệ sinh, sản phụ mới da kề da với bé.

5 tiếng sau, người nhà chị H. gọi Trung tâm Cấp cứu 115 với mong muốn được hỗ trợ cắt rốn bé. Chị H. được truyền dịch và chuyển vào bệnh viện Từ Dũ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phải thuyết phục chị H. và người thân thực hiện can thiệp y tế cho mẹ và bé, như may lại vết rách tầng sinh môn, truyền dịch và chích thuốc co hồi tử cung, chích ngừa và tiêm vitamin K1 đề phòng xuất huyết não cho trẻ sơ sinh...

Sau khi được giải thích để may lại vết rách khá rộng, sản phụ đồng ý cho bác sĩ can thiệp với yêu cầu “không được chích thuốc tê”. Chỉ sau một mũi may đầu, chị H mới thấy không thể chịu đau được và đồng ý cho gây tê tại chỗ.

Bệnh viện Từ Dũ thuyết phục sản phụ "sinh thuận tự nhiên" can thiệp y khoa.

Xét nghiệm cho thấy sản phụ bị thiếu máu nặng, nguy cơ băng huyết sau sinh, chậm lành vết khâu, dễ nhiễm trùng… nhưng chị H vẫn ghi giấy cam kết không sử dụng kháng sinh, không truyền máu, không truyền thuốc đề phòng đờ tử cung và chấp nhận tất cả các hậu quả.

Ban giám đốc bệnh viện trực tiếp thuyết phục gia đình. Chồng và mẹ sản phụ đồng ý cách xử lý của bệnh viện. Tuy vậy, chị H. vẫn tiếp tục phản ứng vì cho rằng “bệnh viện đang dụ để lấy tiền”.

Được biết, 2 lần sinh trước đây, chị H. sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Tuy vậy, lần sinh thứ 3 chị H. quyết định tự sinh tại nhà, vì cho rằng rất nhiều người mẹ thực hiện “sinh thuận tự nhiên” thành công nên muốn trải nghiệm điều này.

Chị tìm hiểu về phương pháp này qua các trang mạng và cho biết có được tham gia “học về sinh thuận tự nhiên”. Tại phòng theo dõi hậu sản, chị H. vẫn không đồng ý cho bác sĩ thăm khám và yêu cầu cùng với con xuất viện.

"Với trường hợp của chị H, kíp trực cũng như ban giám đốc bệnh viện dành rất nhiều thời gian để tư vấn, thuyết phục gia đình về các can thiệp y khoa phù hợp cho tình trạng sức khỏe của mẹ và bé.

Tuy vậy, nhân viên y tế lại không thể thăm khám hay điều trị. Bản thân sản phụ và thân nhân cũng không thống nhất trong việc phối hợp với bệnh viện khiến công tác chuyên môn bị ảnh hưởng", Bệnh viện Từ Dũ cho biết.

Đến trưa 11/2, bệnh viện vẫn tiếp tục thuyết phục sản phụ đồng ý với các can thiệp y khoa cần thiết.

Trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” được khởi xướng và lan truyền trong một bộ phận các bà mẹ, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé và đe dọa đến các nỗ lực của ngành y tế trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và bé. Nhiều tổ chức y tế uy tín trên thế giới cũng đưa ra khuyến cáo về mức độ an toàn chưa được kiểm chứng của thực hành liên sinh; cảnh báo những nguy cơ mẹ và bé phải đối mặt nếu áp dụng liên sinh – sinh con tại nhà không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế và không cắt dây rốn.

