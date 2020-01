Theo ghi nhận của PV, trên một số tuyến đường Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm, quầy thuốc phát miễn phí khẩu trang cho người dân và du khách.

Sau khi gom được hơn 2.000 cái khẩu trang y tế (loại 4 lớp), ngày 31/1, chị Đặng Thị Kim Phương (trú quận Liên Chiểu) tổ chức phát miễn phí cho người dân tại ngã tư Lê Duẩn-Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê). Chị Phương nói muốn góp phần giúp mọi người phòng chống dịch corona.

2 ông cháu đến nhận khẩu trang tại điểm phát miễn phí của chị Trang.

“Một cái khẩu trang không đáng là bao nhưng nhiều người lao động lại cần nhưng tiếc tiền, nên tôi phát miễn phí để bảo vệ sức khỏe cho họ cũng như bảo vệ cộng đồng và chính mình”, chị Phương nói.

Ông Phạm Ngọc Tuyên (SN 1969, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, ông đã tìm mua vật tư này ở 4 tiệm thuốc Tây nhưng đành ra về tay không, dù chấp nhận mua với giá gấp 2-3 lần ngày thường.

May mắn ông được nhận khẩu trang miễn phí. "Thật xúc động. Dịch corona đang diễn biến phức tạp, các loại vật tư để phòng dịch khan hiếm thì việc phát khẩu trang miễn phí như thế này rất đáng trân trọng, thật sự ấm lòng”, ông Tuyên nói.

Điểm phát khẩu trang miễn phí được ghi bằng nhiều ngôn ngữ phục vụ người dân, du khách.

Theo ghi nhận, nhiều quán cà phê, tiệm thuốc, hàng lưu niệm… trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng tặng khẩu trang miễn phí cho người và du khách. Ngoài Tiếng Việt, những điểm tặng khẩu trang miễn phí còn ghi nhiều thứ tiếng để du khách biết và nhận nếu có nhu cầu.

“Vui lòng lấy một cái nếu cần, không bán khẩu trang" - "Please take one if you need, no sell", nhà thuốc trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn bố trí một tủ đựng khẩu trang y tế kèm thông báo song ngữ:

Hình ảnh đẹp này được chia sẻ trên Facebook từ trưa 31/1 nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo chị Nguyễn Hương, đại diện nhà thuốc cho biết, chị nhập về 5.000 cái khẩu trang, tuy nhiên thấy nhu cầu quá lớn của người dân nên quyết định tặng miễn phí.

“Nhà thuốc quyết định phát miễn phí để mọi người ai cũng có thể dùng được. Đây là việc làm nhỏ nhưng lại giúp mọi người bảo vệ được sức khỏe. Mỗi người tự bảo vệ mình tức là bảo vệ cộng đồng”, chị Hương cho biết.

Người dân nhận khẩu trang miễn phí tại một tiệm thuốc Tây.

Trong cuộc họp về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCov chiều 31/1 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết, hiện trên địa bàn chỉ có Công ty Cổ phần Y tế Danameco sản xuất khẩu trang, mức 80.000 chiếc các loại/ngày.

Tuy nhiên, nhu cầu quá lớn của người dân khiến mặt hàng này khan hiếm. Vì vậy, trong ngày mai (1/2), đơn vị sẽ kiểm tra 2 doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế và 181 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng để cải thiện tình hình.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng có công văn gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố đề nghị đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đáng chú ý, Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc, không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch…

Công an tỉnh Đắk Lắk phát khẩu trang miễn phí

Ngày 30-31/1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị tổ chức phát hàng nghìn khẩu trang y tế miễn phí cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Một cán bộ Trạm CSGT cho biết, lực lượng sẽ tiếp tục phát khẩu trang miễn phi nhiều cho người dân khi đi qua khu vực này nhằm tránh dịch bệnh lây lan.

Theo Công an tỉnh này, các đơn vị như: Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã mang nhiều khẩu trang có khả năng phòng ngừa lây lan virus corona phát cho những người dân khi đi làm thủ tục hành chính.

Một số hình ảnh Công an Đắk Lắk phát khẩu trang miễn phí cho người dân:

Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phát khẩu trang cho người đi đường.

Nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ công an Đắk Lắk phát khẩu trang miễn phí.

Để ngăn việc lây lan dịch virus corona, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk mang khẩu trang tại trụ sở trong lúc tiếp dân.

Người dân nhận khẩu trang từ Công an tỉnh Đắk Lắk cảm thấy vui mừng và cám ơn sự quan tâm của lực lượng này.

