Đột phá trong khắc chế bệnh gan nhờ kết hợp các dược liệu quý

Hiện nay, có tới 20% dân số thế giới bị các bệnh về gan. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tại Việt Nam có 10 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B và gần 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong và gánh nặng bệnh tật của người nhiễm viêm gan B và C là rất lớn tại Việt Nam.

Các chuyên gia cho hay, nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng chức năng gan là những thói quen không tốt trong cuộc sống hàng ngày như: ăn không lành mạnh từ các đồ chiên rán, nhiều chất béo; thường xuyên nhịn ăn; uống ít nước; thường xuyên thức khuya... Ngoài ra, một tình trạng bệnh gan đáng lo ngại khác nữa là do thói quen sử dụng và lạm dụng rượu bia.

Uống rượu bia là thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe lá gan

Điều đáng nói, rất nhiều người khi có triệu chứng bệnh gan nhưng không biết và điều trị không đúng cách khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo cần phải thăm khám phát hiện sớm, bên cạnh việc tăng cường dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý thì việc giải độc và bổ sung các dưỡng chất có lợi cho gan từ các dược liệu là cần thiết, quan trọng.

Theo TS Nguyễn Minh Phúc, nhóm hoạt chất xanthones được chiết tách và phân lập từ cây Đỏ ngọn là một khám phá mới của các nhà khoa học VMP Pharma, được xác định là nhóm chất hiệu quả nhất trong điều trị các bệnh viêm gan.

Đỏ ngọn rất giàu nhóm xanthone, làm tăng diện tích phân cực bề mặt do tác dụng của khung benzene trong cấu trúc phân tử, do đó giúp hấp thu tốt qua ruột non. Kết hợp với nhóm sylimarin trong cây Kế sữa, xanthone có tác dụng điều hòa chuyển hóa lipid, giảm hấp thu carbonhydrate, tăng tổng hợp glycogen… giúp phục hồi mô gan cho lá gan khỏe mạnh mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nhóm xanthones còn có tác dụng ức chế enzyme sao chép ngược protease 1 và 2 do đó ức chế sự nhân lên của virus viêm gan, thể hiện kháng viêm mạnh, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tác động bởi các virus viêm gan.

Bảo vệ lá gan để có cuộc sống khỏe mỗi ngày

Dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu về ứng dụng các hoạt chất nguồn gốc thiên nhiên vào việc hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe lá gan, các nhà khoa học VMP Pharma đã kết tinh và cho ra đời VMP Livapill, là sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh gan, giúp hạ men gan tăng do bệnh lý. Sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu tự nhiên giúp phục hồi và bảo vệ lá gan được nhiều người sử dụng bởi tính hiệu quả và an toàn nhờ việc phối hợp bào chế giữa cao Đỏ ngọn, cao Kế sữa và cao Cà gai leo.

VMP Livapill hiệu quả trong việc làm giảm lượng HBV-DNA, HCV-RNA và ức chế sự tiến triển của xơ gan ở bệnh nhân viêm gan mạn tính. VMP Livapill có tính kháng virus mạnh, kháng viêm và chống viêm gan B, viêm gan C, xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Các thành phần hoạt chất trong VMP Livapill ngăn chặn sự nhân lên của HBV-DNA và HCV-RNA.

VMP Livapill có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị viêm gan mạn tính, căn bệnh gây nhiều tốn kém và mất thời gian. Cụ thể hơn, VMP Livapill có thể kiểm soát sự tiến triển của viêm gan mạn tính và cải thiện các triệu chứng của bệnh gan trong thời gian 2-3 tháng sử dụng sản phẩm. VMP Livapill có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với phương pháp điều trị thông thường.

TPBVSK VMP Livapill dùng cho những người bị viêm gan, xơ gan, men gan cao, chức năng gan suy giảm

Bởi những công bố nghiên cứu chuyên sâu về xanthones, nên TPBVSK VMP Livapill có tác dụng trên gan vượt trội so với các dược liệu, sản phẩm khác trên thị trường. Cũng theo TS Nguyễn Minh Phúc, trên thực tế, đã có nhiều người sử dụng VMP Livapill cho các vấn đề về gan, họ còn nhận được các tác dụng khác nữa như tránh được những kích ứng đường ruột giúp nhu động ruột tốt hơn, ăn và ngủ tốt hơn. Điều đó có thể thấy, sản phẩm VMP Livapill là một mũi tên trúng nhiều đích trên cơ thể người sử dụng.