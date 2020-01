Dịch viêm phổi cấp lây lan nhanh, Bộ Y tế ra công văn khẩn gửi 63 tỉnh, thành phố

Ngày 30/1, Bộ Y tế tiếp tục ban hành công văn gửi UBND 63 tỉnh, hành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cương tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Nội dung công văn, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành của địa phương tăng công tác truyền thông để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, giảm đến mức thấp nhất số người chết và mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Y tế phổi hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo tỉnh tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Dịch viêm phổi cấp đang lây lan chóng mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng hệ thống phát thanh, thông tin cơ sở để tăng cường đưa tin và khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Chỉ đạo Sở Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng, phối hợp với cá đơn vị chuyên ôn tại địa phương xây dựng các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương.

Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức và phát sóng các chương trình tọa đàm, đối thoại chính sách, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Việt Nam ghi nhận 98 người nghi nhiễm virus corona

Ngày 30/1, thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (nCoV) gây ra, Bộ Y tế cho biết, cả nước nghi nhận 98 trường hợp nghi nhiễm.

Trong đó, 67 trường hợp cho kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, 31 người còn lại đang được tiếp tục cách ly, theo dõi và chờ kết quả.

Bộ Y tế cũng cho biết, ngoài 98 ca trên, có 43 người khác cũng đang phải cách ly dù sức khỏe bình thường nhưng từng tiếp xúc gần với người nghi nhiễm virus corona.

Theo Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y Tế), tính tới 10h ngày 30/1, thế giới có 7.819 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra.

Trong đó, Trung Quốc có 7.714 người, 105 người nhiễm virus corona ngoài Trung Quốc (tăng 10 trường hợp so với báo cáo lúc 8h sáng cùng ngày). Tổng số người chết vì bệnh này tăng lên 170 người (Trung Quốc).

Ngoài Trung Quốc, trên thế giới ghi nhận 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm nCoV với 95 ca bệnh. Trong đó Thái Lan 14 trường hợp, Australia (7), Singapore (10), Hoa Kỳ (5), Nhật Bản (11), Malaysia (7), Hàn Quốc (4), Pháp (5), Việt Nam (2), Campuchia (1), Canada (3), Đức (4), Nepal (1), Sri Lanka (1), Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (4), Phần Lan (1) Hồng Kông (10), Macau (7), Đài Loan (8).

Tại Việt Nam, chưa có công dân, cán bộ y tế bị lây nhiễm bệnh.

Phòng bệnh viêm phổi do virus corona thế nào?

Theo Bộ Y tế, viêm phổi do nCoV gây ra được chẩn đoán bằng kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù hợp.

Các trường hợp có thể hoặc khẳng định mắc virus corona cần phải báo cáo lên Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại địa phương.

Tuy nhiên, để hạn chế lây nhiễm viêm phổi do coronavirus, công tác phòng bệnh vẫn được đặt lên hàng đầu. Do đó, để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới coronavirus tại thành phố Vũ Hán, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

- Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.