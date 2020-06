Đau họng cả tháng không khỏi: Chuyên gia chỉ rõ thủ phạm

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, chị Đỗ Minh Hồng, SN 1981, Hà Đông, Hà Nội than thở cả tháng nay chị đau họng không khỏi. Chị Hồng kể nhà chị ở ngoại thành và chịu ánh nắng trực tiếp nên mùa hè rất nóng. Vì vậy hầu như từ lúc đi làm về là chị phải bật điều hòa.

Việc nằm ngủ, sinh hoạt liên tục trong điều hòa khiến chị Hồng thường xuyên bị đau, rát họng. Để chống lại bệnh này, chị thường lấy khăn mỏng trùm đầu nhưng tình trạng vẫn không dứt.

Khoảng tuần nay, chị đau nặng hơn, nuốt thức ăn cũng đau. Chị tìm tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo chị bị viêm họng nặng, đau họng viêm amidan. Tình trạng này càng nặng, khó dứt do sử dụng điều hòa quá nhiều.

Bà Phạm Thị Minh – 57 tuổi, Đống Đa, Hà Nội cũng gặp tình trạng tương tự. Trước đây, bà Minh không sử dụng điều hòa. Khi lên Hà Nội ở cùng con trai thì hầu hết các phòng đều bật điều hòa. Chỉ hai đêm, bà đã thấy khô họng và cảm giác đau rát họng.

Bà mua thuốc uống nhưng tình trạng không đỡ, chuyển từ đau họng sang ho. Cơn ho khan kéo dài khiến bà cảm giác đau tức ngực. Bác sĩ chẩn đoán bà Minh bị viêm họng cấp có thể do dùng điều hòa không đúng cách.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa An Việt, Hà Nội mùa hè số bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý tai mũi họng tăng lên đặc biệt đó là tình trạng đau, viêm họng do nằm điều hòa không đúng.

PGS An khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ An cho biết việc sử dụng điều hòa là cần thiết trong mùa hè này, nhưng sử dụng đúng cách để đảm bảo vừa mát, vừa không nhiễm bệnh không phải ai cũng biết.

Theo bác sĩ An, trong môi trường điều hòa nếu người bị nhiễm trùng như cảm cúm, vi khuẩn viêm mũi họng thì rất dễ lây cho người khác.

Khi mở điều hòa lượng oxy sụt giảm bằng một phần ba so với phòng mở cửa, đồng thời với các phòng đều khép kín khiến không khí trong phòng khó lưu thông, làm cho vi khuẩn bám trên bề mặt da hoặc niêm mạc đường hô hấp của những người sống chung phòng, tăng nguy cơ mắc bệnh.

Thói quen đi ngủ nhiều người thở bằng miệng làm cho niêm mạc miệng khô càng dễ nhiễm virus và vi khuẩn hơn gây ra tình trạng đau họng khi ngủ dậy.

PGS An nhấn mạnh khi dùng điều hòa cần biết cách kiểm soát nhiệt độ phòng có thể để nhiệt độ phòng từ 26 đến 28 độ C. Nhà có trẻ nhỏ dưới 1 tuổi chỉ cần duy trì nhiệt độ 28 độ C. Ngưỡng nhiệt độ này được coi là phù hợp với hệ thống biểu mô của niêm mạc đường hô hấp.

Ngoài việc sử dụng điều hòa sao cho đúng, bác sĩ An cũng cho biết nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Có thể súc họng nước muối trước khi đi ngủ, sáng để làm sạch họng, làm dịu cổ họng. Khi đi ngủ có thể dùng khăn mỏng che kín mặt để giảm gió từ điều hòa phả thẳng vào người. Không nên để điều hòa hết đêm mà nên hẹn giờ điều hòa.

Để giảm tình trạng khô họng, có thể sử dụng thêm một chậu nước trong phòng để giảm tình trạng không khí trong phòng khô hanh.

BS An cho biết khi bị đau họng thông thường bệnh sẽ khỏi sau vài ngày. Nếu quá 1 tuần không khỏi người bệnh nên đến khám tại các chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị sớm, tránh đau họng chuyển sang mãn tính.