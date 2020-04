Công ty công nghệ sinh học tại Mỹ phát triển vaccine tiềm năng ngừa Covid-19

KBP là công ty ngành công nghệ sinh học thuộc Tập đoàn British American Tobacco (BAT). Nếu việc thử nghiệm diễn ra tốt đẹp, BAT hy vọng rằng với việc hợp tác với các đối tác phù hợp và sự hỗ trợ từ các cơ quan Chính phủ, công ty có thể sản xuất từ 1 đến 3 triệu liều vaccine mỗi tuần, bắt đầu vào tháng Sáu.

Tuy là một doanh nghiệp thương mại nhưng KBP mong muốn dự án phát triển vaccine Covid-19 sẽ được triển khai trên cơ sở phi lợi nhuận.

Vaccine đang được phát triển này sử dụng công nghệ thuốc lá tăng trưởng nhanh sở hữu bởi Tập đoàn BAT, có nhiều ưu điểm hơn so với công nghệ sản xuất vaccine truyền thống hiện nay như có tiềm năng an toàn hơn vì cây thuốc lá không chứa các mầm bệnh gây bệnh cho con người; nhanh hơn vì các thành phần của vaccine tích tụ nhanh hơn khi ở trong cây thuốc lá - 6 tuần so với vài tháng khi sử dụng các phương pháp thông thường.

Ngoài ra, loại vaccine mà KBP đang phát triển có thể lưu trữ ở nhiệt độ phòng, không giống như các loại vaccine thông thường thường phải bảo quản trong tủ lạnh. Loại vaccine này có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch hiệu quả chỉ với một liều duy nhất.

Công ty thành viên của BAT tại Mỹ, Reynold American Inc mua lại KBP vào năm 2014, với mục đích sử dụng một số công nghệ chiết xuất thuốc lá độc đáo nhằm hỗ trợ cho việc phát triển các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới của tập đoàn.

Vào năm 2014, KBP được báo chí đề cập đến như là một trong số ít các công ty cung cấp giải pháp điều trị Ebola hiệu quả. KBP đã sản xuất ZMapp™ dưới sự hợp tác với công ty Mapp BioPharmologistss có trụ sở tại California (Hoa Kỳ) và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến của Hoa Kỳ (BARDA).

Gần đây, KBP nhân bản một phần trong chuỗi gene của virus Covid-19 giúp cho việc phát triển kháng nguyên - một chất gây ra phản ứng miễn dịch trong cơ thể và đặc biệt là giúp sản xuất kháng thể. Tiếp đó, kháng nguyên này được đưa vào cây thuốc lá để sinh sản và ngay khi cây được thu hoạch, kháng nguyên này đã được tinh chế và hiện đang trong quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng.

Tập đoàn BAT hiện đang xúc tiến việc hợp tác với các cơ quan chính phủ để đưa vaccine vào nghiên cứu lâm sàng càng sớm càng tốt. Cùng với sự hợp tác của chính phủ và các đối tác sản xuất, tập đoàn BAT tin rằng khả năng sản xuất sẽ đạt từ 1 đến 3 triệu liều mỗi tuần.

Tiến sĩ David O’Reilly, Giám đốc nghiên cứu khoa học của tập đoàn BAT, cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để được hướng dẫn các thủ tục kế tiếp. Chúng tôi cũng đề nghị hỗ trợ cho Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Vương quốc Anh và BARDA ở Hoa Kỳ và cho phép họ tiếp cận các nghiên cứu của chúng tôi với mục đích cố gắng đẩy nhanh việc phát triển vaccine phòng ngừa Covid-19.

Phát triển vaccine là một công việc đầy thách thức và phức tạp, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đạt được một bước đột phá đáng kể dựa trên nền tảng công nghệ cây thuốc lá của chúng tôi và sẵn sàng hợp tác với các Chính phủ và tất cả các bên liên quan để giúp chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc trong việc toàn xã hội cùng nhau sát cánh giải quyết các vấn đề toàn cầu.

KBP đã khám phá ra những công dụng khác nhau của cây thuốc lá. Một trong số đó là phát triển vaccine dựa trên thực vật. Chúng tôi cam kết đóng góp vào nỗ lực toàn cầu để cùng ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 bằng cách sử dụng công nghệ này".