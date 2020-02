Cách ly 14 cán bộ thuộc Công an Đà Nẵng do tiếp xúc gián tiếp với người đến từ Daegu, Hàn Quốc

Chiều 28/2, Công an TP Đà Nẵng có thông cáo báo chí về việc cách ly và tình hình sức khỏe của các cán bộ chiến sỹ có tiếp xúc gián tiếp với 2 người Hàn Quốc, trong đó có 1 người đến từ Daegu, vùng có dịch Covid-19.

Theo đó, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đang cách ly, theo dõi đối với 12 cán bộ chiến sĩ Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và 2 chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của các cán bộ chiến sỹ công an bình thường.

Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại Đà Nẵng.

Khoảng 10h ngày 27/2, 2 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông đi kiểm tra, làm việc với chủ tiệm spa trên đường Lê Chân (Nại Hiên Đông).

Tại đây, chủ tiệm cho biết có tiếp xúc với bà Yeo Sang Uk (SN 1970, trú Deagu, Hàn Quốc) và Yang Yong (SN 1967, trú Seoul, Hàn Quốc) để bàn hợp tác kinh doanh làm dịch vụ spa. Ngoài chủ tiệm còn có 2 nhân viên và 1 trẻ em tiếp xúc trực tiếp với 2 người này.

Sau đó, 2 cán bộ công an về cơ quan dùng cơm trưa với các đồng nghiệp cùng đơn vị. Trong thời gian này cũng có 2 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xuống Công an phường Nại Hiên Đông phối hợp làm việc và có tiếp xúc gián tiếp.

Qua xác minh, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế và tổ chức cách ly 2 người Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi, sức khỏe bình thường. Riêng người phụ nữ đến từ Seoul đã xuất cảnh về nước vào ngày 27/2.

Các bán bộ công an được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện 199.

Riêng 4 người ở spa được cách ly theo dõi tại nhà, y tế phường cũng đang theo dõi đúng quy trình.

Công an quận Sơn Trà đã họp và thống nhất tăng cường cán bộ công an quận về Công an phường Nại Hiên Đông để duy trì công tác tại địa bàn.

Cận cảnh Khu cách ly Đồng Xanh Đồng Nghệ Đà Nẵng

