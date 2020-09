Bệnh nhân nhiễm HIV cầm dao bầu đến bệnh viện chửi bới, đe dọa bác sĩ

Chiều 30/9, nguồn tin của PV VTC News cho biết, đội an ninh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) phát hiện một bệnh nhân mang theo dao bầu trong người, có hành vi chửi bới, đe dọa bác sĩ.

Thông tin ban đầu, từ 28/8/2019 đến 20/11/2019, bệnh nhân N.N.Tr (SN 1972, trú tại phường Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng) được điều trị miễn phí viêm gan C tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, được theo dõi 6 tháng không bị tái nhiễm. Bệnh nhân đang uống Methadone và ARV.

Bệnh nhân N.N.Tr có hành vi chửi bới, đe dọa bác sĩ.

Sáng 30/9, bệnh nhân bị táo bón và đến phòng khám viêm gan C của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gặp bác sĩ. Tại đây, bệnh nhân chửi bới và yêu cầu được chữa căn bệnh này.

Bác sĩ giải thích về bệnh tình và mời bệnh nhân đi khám chuyên khoa tiêu hóa. Tuy nhiên, người bệnh không chấp hành và chửi bới, đe dọa bác sĩ.

Tang vật thu giữ được.

Đội an ninh của bệnh viện phát hiện bệnh nhân mang theo con dao bầu trong người. Ngay sau đó, đội an ninh khống chế, thu giữ con dao và gọi công an để giải quyết vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.