Bệnh nhân nâng ngực chết ở Bệnh viện 1A: BS phẫu thuật có chứng chỉ Bộ Y tế cấp

(VTC News) -

Ngày 21/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Công an quận Tân Bình đang thụ lý điều tra vụ việc nữ bệnh nhân N.T.N.N. (32 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong sau khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A (TP.HCM).

Bà Mai cũng cho biết, BS Nguyễn Văn Thiết - người trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân N., đang công tác tại Bệnh viện 30/4, là bác sĩ hợp tác với Bệnh viện 1A. BS Thiết có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp ngày 8/5/2014 với phạm vi hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại. Ông cũng có quyết định của Bộ Y tế cấp ngày 26/8/2021 về bổ sung phạm vi hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình.

Ngoài ra, BS Thiết cũng được Sở Y tế TP.HCM cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên khoa Gây mê hồi sức.

"Công an quận Tân Bình đang điều tra vụ việc, thông tin tiếp theo sẽ do bên công an cung cấp", bà Mai nói.

Thi thể bệnh nhân N. ở Bệnh viện 1A.

Chị N. đến Bệnh viện 1A phẫu thuật nâng ngực vào ngày 18/3 trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khoảng 15h cùng ngày, không thấy chị N., người nhà hỏi bác sĩ và được báo là “bệnh nhân được gây mê, chưa tỉnh”. Người nhà xin vào thăm thì bác sĩ không đồng ý. Sau đó, bác sĩ báo chị N. bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp.

Lo sợ sự việc chẳng lành, người nhà chị N. tìm kiếm và phát hiện chị đang nằm trên giường trong một phòng nhưng đã tử vong. Người thân chị N. đã mời Công an quận Tân Bình đến làm rõ sự việc. Lực lượng công an đến bệnh viện khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bác sĩ gây mê hồi sức cho bệnh nhân N. là Võ Văn Tuấn, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức, có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A. Bác sĩ Nguyễn Văn Thiết là người trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân N. có hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề đầy đủ.

Trong quá trình phẫu thuật cho chị N., gia đình đã chuyển 40 triệu đồng cho bác sĩ. Sau khi chị N. tử vong, bác sĩ đã chủ động chuyển lại toàn bộ số tiền trên cho gia đình nạn nhân.

Công an quận Tân Bình và Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp xác minh nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Sở Y tế TP.HCM cũng đã chỉ đạo Thanh tra làm việc trực tiếp tại Bệnh viện 1A để nắm thông tin sự việc và có hướng xử lý thích hợp.