Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 26 qua đời

Theo đó, bệnh nhân nam, 93 tuổi, mã số 666, Địa chỉ Thanh Khê - TP Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử: Suy tim, rung nhĩ; Tăng huyết áp; Suy thận mạn; Sa sút trí tuệ.

Bệnh nhân tử vong lúc 17h20 ngày 22/08 tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, Đà Nẵng. Chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn, sa sút trí tuệ.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 26 tử vong tại Việt Nam. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

