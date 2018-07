Bệnh nhân được Bảo hiểm Y tế chi hơn 5 tỷ đồng mắc bệnh gì?

Ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, cho biết: "Một bệnh nhân bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả số tiền hơn 5 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong 3 năm".

Theo ông Đức, bệnh nhân này sống ở Đồng Nai nhưng khám chữa bệnh tại TP.HCM và cũng là người được quỹ BHYT chi trả số tiền chữa bệnh "khủng" nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Bệnh nhân có mức chi BHYT "khủng" không kém là một nam giới (34 tuổi, ở Vĩnh Long) với mức chi 4,5 tỷ đồng. Bệnh nhân này cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Ông Đức cho biết sở dĩ những bệnh nhân được hưởng mức chi trả cao đến khó tin như trên là do phải thường xuyên truyền máu và điều trị bằng các thuốc cầm máu hỗ trợ rất đắt tiền.

Cách duy nhất để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh nhân phải truyền máu và xác định sẽ phải truyền cả đời. Người bệnh phải vào viện truyền máu định kỳ, trung bình 1 lần/tháng. Trong khi đó, những đối tượng này hầu hết được chi trả 100% chi phí KCB.

Cũng theo ông Đức, quy định hiện hành chỉ khống chế trần chi phí các dịch vụ kỹ thuật cao. Các dịch vụ thông thường trong khám và điều trị bệnh thì hầu hết đều được chi trả với tỉ lệ 80-100%, tùy đối tượng tham gia BHYT.

Nhiều loại thuốc đắt tiền hiện cũng được Quỹ BHYT chi trả. Từ đầu năm đến nay đã có những bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả viện phí trên 1 tỉ đồng/bệnh nhân và hàng trăm bệnh nhân được chi trả mức từ 200 triệu đồng trở lên.

Chi phí KCB BHYT ước tính 6 tháng đầu năm 2018:

- Tổng số lượt KCB BHYT là 84,9 triệu lượt (trong đó có 77,3 triệu lượt khám ngoại trú và 7,6 triệu lượt điều trị nội trú), tăng 9.4 % so với cùng kỳ năm 2017 (KCB ngoại trú tăng 9,4%, KCB nội trú tăng 7,2%);

- Tần suất KCB BHYT là 1.04 lượt/thẻ (nội trú là 0.09 lượt/thẻ, ngoại trú là 0.95 lượt/thẻ ), tăng 5 % so với cùng kỳ năm 2017.

- Số chi KCB BHYT là 47.309 tỷ đồng, chiếm 51,91% dự toán Chính phủ giao (chưa bao gồm số chi của nhóm đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân quản lý), tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2017.

- Chi phí bình quân/lượt KCB BHYT là 557.300 đồng/lượt (trong đó, ngoại trú là 235.000 đồng/lượt, nội trú là 3.853.000đồng/lượt), tăng 7.3% so với cùng kỳ năm trước.

- Cơ cấu chi phí KCB BHYT: Chi phí thuốc/máu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi KCB (37%); tiếp đến là chi cho tiền giường (16.85%), PTTT (16.25%); XN, CĐHA chiếm tỷ trọng 10% và 7.44%. Tương đương với vùng kỳ năm 2017.