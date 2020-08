Bệnh nhân COVID-19 ở Đắk Lắk được xuất viện sau 4 lần xét nghiệm âm tính

Sáng 26/8, lãnh đạo ngành y tế Đắk Lắk đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổ trao giấy chứng nhân cho bệnh nhân 601 khỏi COVID-19.

“Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân 601 được xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Đắk Lắk còn 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là BN448 và BN602”, lãnh đạo ngành Y tế Đắk Lắk cho hay.

Ngành Y tế Đắk Lắk chúc mừng nữ bệnh nhân 601 ra viện.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 18/7 bệnh nhân 601, nữ, 41 tuổi (ở quận Tân Phú, TP.HCM) cùng chồng và hai con du lịch ở Đà Nẵng trên chuyến bay VN122. Tới Đà Nẵng, gia đình này bắt taxi Mai Linh về nhà số 34 Vũ Quỳnh, quận Thanh Khê. Chiều tối, họ bắt xe Grab đi ăn tại quán Nhúng Ớt, sau đó được em họ chở về nhà.

Ngày 19/7, gia đình nữ bệnh nhân tiếp tục đi xe Grab đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn, sau đó có đi chơi tại mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn.

Đến 20/7, cả nhà cùng quay về khách sạn ở TP Đà Nẵng. 14h cùng ngày, họ tiếp tục đi Hội An, Quảng Nam bằng xe Grab, ở tại khách sạn A Little Luxurry Hội An, số 9 Phan Bội Châu.

Tối hôm sau, gia đình nữ bệnh nhân đi ăn đám họ của người bà con nhà gái tại số 63 Bàu Càu 1, huyện Hòa Vang. Ngày 22/7, họ tiếp tục bắt xe Grab đi đám cưới người bà con tại For You Palace, quận Hải Châu.

Nữ bệnh nhân 601 được về nhà.

Ngày 23/7, gia đình bệnh nhân mượn ôtô người thân tại Đà Nẵng đi đám cưới tại Huế. Sau đám cưới, họ ở lại Homestay Huế villa và uống cà phê, ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, quán coffee Mắt Biếc và trở về Homestay.

Sáng 25/7, cả gia đình đến sân bay Đà Nẵng, đi ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê và uống cà phê gần chỗ ăn sáng, cả nhà không đeo khẩu trang.

Đến 9h cùng ngày, nữ bệnh nhân cùng con về Đắk Lắk trên chuyến bay VN1915 (179 hành khách). Từ sân bay, họ về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bằng ôtô, ăn trưa tại đây khoảng 20 người.

Chiều cùng ngày, người phụ nữ về nhà mẹ đẻ tại số 41 Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột. Sau đó, cô này qua nhà chị gái tại số 43/15 Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột ăn tiệc và tiếp xúc gần 89 người.