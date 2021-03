Bệnh nhân bay lắc, mua bán ma túy trong bệnh viện: Thứ trưởng Bộ Y tế lên tiếng

(VTC News) -

“Đây là hành động không thể chấp nhận được. Bộ Y tế sẽ yêu cầu kiểm điểm các cá nhân và tập thể có liên quan. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng phải có báo cáo cụ thể. Quan điểm của Bộ là xử lý thật nghiêm vụ việc này”, ông Sơn nói.

Cùng ngày, PGS TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nắm được thông tin trên.

Số ma tuý thu được trong vụ án.

Theo ông Khuê, qua đường dây nóng, Bộ đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện phải có văn bản báo cáo nhanh sự việc băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tuy nhiên, quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là sẽ xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội đối với những nhân viên của bệnh viện nếu liên quan tới vụ việc trên. Sáng mai 1/4, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức gửi Bệnh viện báo cáo.

Trả lời báo chí, tối cùng ngày, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 xác nhận thông tin vụ việc trên. Tuy nhiên, ông không nắm được tình hình cụ thể.

"Về việc bán ma tuý do công an phát hiện ra, Bệnh viện không biết được. Phía cơ quan công an chưa trao đổi cụ thể với Bệnh viện", ông Tịnh cho hay.

Tuy nhiên, trước câu hỏi là người đứng đầu bệnh viện, ông Tịnh có nắm được việc ngay tại phòng điều trị, đối tượng Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Thậm chí, trong vụ việc này còn có một nam kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 dương tính với ma tuý? Ông Tịnh lại từ chối trả lời và cho biết, sẽ thông tin cụ thể sau.

Theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn nêu trên do Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu.

Nguyễn Xuân Quý là kẻ sử dụng ma túy, từng có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và 1 tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng". Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11/2018.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện, đầu năm 2020 Quý từng bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhưng do có bệnh án tâm thần nên Quý được trả về bệnh viện để điều trị.

Trong khoảng thời gian dài ở bệnh viện, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Ngay tại phòng điều trị, Quý cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây được biến thành phòng "bay lắc" không chỉ dành cho anh em chiến hữu, bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia.

Sau nhiều thời gian dài theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa ổ nhóm này, bắt giữ Nguyễn Xuân Quý và 5 người liên quan. Hiện chuyên án đang được mở rộng, xác định vai trò đồng phạm của nhiều người liên quan khác.