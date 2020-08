Bệnh nhân 999 ở Quảng Nam: Đến 2 bệnh viện, đi du lịch Đà Lạt

18h ngày 20/8, Bộ Y tế công bố thêm 14 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở nước ta lên 1.007. Trong đó, Quảng Nam có 1 trường hợp.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Cụ thể, bệnh nhân 999 là nam, 26 tuổi, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân là chồng của BN775.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 7/7 đến 10/7, bệnh nhân cùng vợ đi du lịch Đà Lạt. Ngày 11/7, bệnh nhân ra thăm anh vợ là BN671 đang nằm điều trị tại phòng 309, khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ 16h30-22h ngày 21/7, bệnh nhân cùng vợ ra Bệnh viện Đà Nẵng thăm BN671.

Ngày 23/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước để thăm anh vợ (BN671). 8h ngày 28/7, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Duy Thành khai báo y tế và được yêu cầu cách ly tại nhà.

Ngày 4/8, bệnh nhân và vợ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trạm Y tế xã Duy Thành. Kết quả cho thấy, bệnh nhân âm tính, còn vợ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 7-18/8, bệnh nhân được cách ly tại trường THPT Hồ Nghinh. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Lần đầu cho kết quả âm tính, lần sau cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đưa lương thực vào trong khu vực đang bị phong tỏa để hỗ trợ người dân.

Ngày 20/8, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 4 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

