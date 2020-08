Bệnh nhân 736 đến Nghệ An, 121 nhân viên khách sạn phải xét nghiệm nCoV

Sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 736 (39 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào chiều 6/8, Sở Y tế Nghệ An đã điều tra dịch tễ người này do từng đến Nghệ An.

Là Giám đốc Trạm thu phí Tam Kỳ, ngày 24/7, anh này cùng lái xe và hai người cùng cơ quan đi ô tô riêng tới TP Vinh thuê một phòng khách sạn Mường Thanh Phương Đông, nghỉ tới ngày 27/7, sau đó trở về Quảng Nam.

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông nằm sát vòng xuyến trung tâm thành phố Vinh, chiều 6/8. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết có 13 nhân viên khách sạn thuộc diện F1 do tiếp xúc gần với bệnh nhân 736, 108 nhân viên khác là F2. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông gồm 15 tầng với trên 170 phòng ngừng đón khách từ chiều 6/8 để phun khử trùng toàn bộ khuôn viên. Ban đêm, nhiều tầng đèn vẫn sáng, dưới sân có bảo vệ, một số nhân viên ra vào.

Ngoài lưu trú ở khách sạn, bệnh nhân 736 và hai người cùng đoàn đã ghé một quán ăn tại đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, TP Vinh. Trong bữa ăn này có thêm hai người bạn của bệnh nhân 736 ngồi cùng mâm.

Cơ quan y tế đã xác định được 19 người là nhân viên quán và những người liên quan có tiếp xúc. Trong đó có 3 người F1, còn lại F2. Những người này đang được lấy mẫu để xét nghiệm.

Quán ăn này cũng phải ngừng đón khách, phun khử trùng. Nhà chức trách đang điều tra những người liên quan khác.

Sáng 7/8, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã lấy 132 mẫu xét nghiệm nCoV, trong đó có 121 mẫu là nhân viên khách sạn Mường Thanh Phương Đông. Kết quả 132 mẫu này đều âm tính lần 1. Những trường hợp thuộc diện F1 sẽ tiếp tục được cách ly để lấy mẫu xét nghiệm nCov lần 2.

Nhằm truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân 736, cơ quan chức năng thông báo cho những ai từng đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông từ chiều 24 đến 27/7; nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán ở số 777, đường Lê Mao kéo dài từ 17h đến 22h ngày 25/7 thì liên hệ với cơ quan y tế để được hỗ trợ.

Kỹ thuật viên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An trong lần thực hiện xét nghiệm nCoV. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Từ khi xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng ngày 25/7, hơn 13.400 người từ các tỉnh có dịch đã trở về Nghệ An. Địa phương chưa ghi nhận ca COVID-19, nhưng đang cách ly hơn 900 người.

Bộ Y tế chiều 6/8 ghi nhận 30 ca nhiễm nCoV, trong đó 20 ca ở Đà Nẵng, 6 Quảng Nam, một Bắc Giang liên quan đến Đà Nẵng, ba ca nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 747, trong đó 10 người chết.